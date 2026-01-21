Estados Unidos

Trump aviva la polémica en Davos al responder a quienes lo llaman dictador: “A veces se necesita uno”

El mandatario ha sido señalado de mantener un gobierno autoritario, por sus decisiones militares e imperialistas.

Redacción Mundo
22 de enero de 2026, 1:45 a. m.
Donald Trump, presidente de EE. UU.
Donald Trump, presidente de EE. UU. Foto: Anadolu via AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suele recibir críticas que lo señalan de dictador por sus decisiones militares y económicas sin precedente que ha tomado desde que regresó al poder, en enero del 2025. Este miércoles, 21 de enero, se refirió a aquellos comentarios en un discurso que ofreció en un foro de Suiza.

“Normalmente dicen: ‘Es un dictador horrible’”, comentó el mandatario en referencia a los señalamientos que suele recibir. “Yo soy un dictador. Pero a veces se necesita un dictador”.

Trump estaba en Davos, Suiza, en el Foro Económico Mundial, al cual asisten varios jefes de Estado y figuras prominentes del mundo. Allí, ofreció un discurso donde habló sobre su deseo de tomar el poder de Groenlandia, sobre Venezuela y su Gobierno, que recientemente cumplió su primer aniversario.

Luego de su alocución ofreció comentarios a la prensa. “Recibimos buenas críticas por ese discurso”, alabó el presidente.

Trump asegura que llegó a un acuerdo con la Otan por Groenlandia y pone fin a la presión arancelaria

De acuerdo con sus afirmaciones, Estados Unidos no tomaría a la fuerza a Groenlandia, una isla que en repetidas ocasiones llamó “Islandia”. Sin embargo, fue enfático en que su país debe hacerse cargo del “pedazo de hielo para la protección mundial”. Este territorio tiene una ubicación militar estratégica y es rico en minerales y tierras raras, lo cual lo hace llamativo para las potencias mundiales.

La reunión anual de líderes políticos y empresariales se celebra en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y Europa por diversos temas, incluyendo la promesa de Trump de adquirir Groenlandia, un territorio danés semiautónomo.
El presidente habló en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el miércoles 21 de enero. Foto: Getty Images

Trump ha sido señalado por los opositores de su Gobierno como un líder autoritario, pues en sus primeros 12 meses ha ignorado y pasado por encima del protocolo del Congreso, de la Constitución, del sistema judicial y cualquier otro obstáculo en sus planes. Además, ha insinuado con acabar con las elecciones intermedias, en las que se cambia a los legisladores cada dos años.

Con pullas a Europa: Donald Trump exalta sus políticas económicas en medio del Foro Económico de Davos

A lo anterior se le suma que está en medio de una controversia imperialista por su deseo de adquirir Groenlandia. Incluso, estableció aranceles a seis países de Europa que se niegan a hacer acuerdos con el país de Norteamérica para que este avance con la compra de la isla más grande del mundo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Foro Económico Mundial (FEM) el 21 de enero de 2026 en Davos, Suiza.
Trump habló sobre Groenlandia en su discurso de este miércoles. Foto: Getty Images

En su aparición de este lunes también aseguró que fue él quien ganó las elecciones del 2020 y sentenció que los implicados en manipular los resultados pronto serán procesados. Habló sobre la supuesta construcción de plantas de acero en su país y dijo que solo los “perdedores” usan energía eólica.

Donald Trump elogia a los gobernantes de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro: “Han sido muy buenos, muy listos”

“Cuantos más molinos de viento tiene un país, más dinero pierde y peor le va”, lanzó el presidente. “China fabrica casi todos los molinos de viento y, sin embargo, no he podido encontrar ningún parque eólico en China. ¿Se les ocurrió alguna vez?”

