Corte Suprema falla a favor de Jessica Cediel contra médico que le implantó los biopolímeros

Jessica Cediel, una de las presentadoras y modelos más reconocidas de Colombia, salió victoriosa luego de que la Corte Suprema de Justicia fallara a su favor en el caso que mantenía contra el médico cirujano Martín Horacio Carrillo, quien le aplicó biopolímeros en sus glúteos en lugar de ácido hialurónico.

Tras más de 12 años de batalla legal, Cediel, quien denunció al médico por haberle inyectado biopolímeros en su cola sin su consentimiento, por fin ve que la balanza se inclina a su lado, ya que en varias oportunidades el médico logró apelar las diferentes decisiones judiciales que caían en su contra.

Cabe recordar que la misma presentadora destacó en varias oportunidades el daño que dicha sustancia dejó en su cuerpo y todas las complicaciones y afectaciones de salud por las que tuvo que pasar, además de las intervenciones quirúrgicas para que esta sustancia le fuera extraída en su totalidad.

Toda una batalla

En primera instancia, en 2018, el Juzgado 13 de Conocimiento de Bogotá condenó al médico cirujano a un total de 48 meses de prisión y ordenó la suspensión para que continuara ejerciendo su profesión. No obstante, tras la apelación, el 28 de febrero de 2019, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó el fallo y declaró la inocencia del médico, por lo cual pudo continuar con su profesión.

Por su parte, la presentadora no quedó satisfecha con el fallo y, con la asesoría de su defensa, radicó en junio de 2019 un recurso de casación, con el cual argumentó que este doctor la había engañado en su buena fe, ya que el galeno, quien además era considerado como su amigo personal, le contó cómo iba a ser el procedimiento médico para luego inyectarle una sustancia que ella desconocía.

Sin embargo, el camino para Cediel cada vez tenía más obstáculos. En este sentido, la Fiscalía General de la Nación, como respuesta al recurso de casación, indicó que no existen pruebas documentales o testimoniales para evidenciar que la modelo fue engañada y recibió información fraudulenta por parte del cirujano plástico.

Dicho esto, el ente investigador aseguró que el médico confió el producto adquirido de forma legal y con certificado, desconociendo que en efecto se trataba de polímero silicona, la cual es una sustancia que no está aprobada para su uso en cirugías plásticas en el país.

Como consecuencia de duda probatoria y ante la falta de elementos para determinar una mala praxis y fe del médico señalado, la Fiscalía General solicitó que se dejara en firme el fallo absolutorio.

El 10 de noviembre de 2021, el despacho del magistrado José Francisco Acuña Viscaya le dio 15 días hábiles a los otros sujetos procesales, defensa del acusado y Procuraduría General, para que presenten sus alegatos de sustentación y refutación de la demanda de casación.

Después de estudiar estos recursos, presentó una ponencia ante la Sala en la que pedía que se dejara en firme el fallo absolutorio o ratificara la condena impuesta en primera instancia.

Ante dicha determinación, el abogado de Cediel, Sergio Augusto Martínez, interpuso un recurso extraordinario con el fin de anular la sentencia determinada y así reevaluarla. Para ello, argumentó que dentro de la investigación y el proceso judicial no se tuvieron en cuenta dos puntos importantes: la información y los testimonios de testigos clave, así como entender la gravedad al momento en que el médico cirujano no hizo firmar a su apoderada una acta de consentimiento de lo informado.

Gracias a esta medida, Jessica Cediel hoy pudo salir victoriosa luego de una larga batalla judicial que parecía no tener fin.

Su proceso de salud

La modelo ha vivido todo un proceso de cerca de 11 años con estos procedimientos y decidió contar en el programa de farándula La Red, de Caracol Televisión, todas las secuelas, tanto físicas como psicológicas, que le dejaron las cirugías.

“Me siento muy bien. Creo que estos 11 años de procedimientos para lograr estar mejor han valido la pena”, señaló Cediel, quien explicó más detalles del tratamiento al que se sometió para estar mejor de salud. “Mucha gente me pregunta:¿entonces cuánto polímero tienes ahora? Eso no se puede saber, eso jamás va a tener un número exacto o un porcentaje que le diga a uno: tiene tanto, le quitaron tanto”.

Jessica también aclaró que ella solo desea “limpiar” su cuerpo lo que más se pueda de los polímeros, pero es consciente que la cura no será total.

La modelo resalta que un tema positivo de este momento en su vida es que ella se volvió un ejemplo para que otras mujeres no caigan en estos procedimientos que pueden afectar la salud.

“No me hago absolutamente nada hasta que medianamente no me dé la energía de confiar en que me lo puedo hacer. Es algo que se ha estado trabajando. Primero en la parte espiritual, segundo la parte psicológica y ahí vamos avanzando en el proceso”, relató Cediel.