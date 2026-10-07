Menor de edad llevaba esto en su maleta y terminó detenido por la Policía de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó que, en medio de labores de patrullaje, control de antecedentes y registro a personas en la localidad de Suba, integrantes del CAI Rincón sorprendieron a un joven de 17 años en actitud sospechosa.

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El procedimiento preventivo se desplegó en el sector del barrio El Rincón mientras los uniformados de la zona realizaban sus rondas de vigilancia habituales.

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Al percatarse de los controles que realizaban las autoridades, el adolescente emprendió la huida y dejó abandonada en el suelo una maleta que llevaba consigo. Pese al intento de escapar, los uniformados lograron interceptarlo.

Al inspeccionar la maleta abandonada en la vía pública, los agentes constataron la presencia de un revólver calibre 38 con munición, por lo que aprehendieron al adolescente por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

Aprehenden en Suba a menor armado que llevaba ocho meses evadido de un centro de atención. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

El comandante de la Estación de Policía de Suba, teniente coronel Julio Botero, confirmó que estas acciones responden a una nueva iniciativa de fortalecimiento de los controles en puntos clave del sector, para garantizar la tranquilidad y convivencia en el noroccidente de la ciudad.

El historial de delitos del menor de edad

Tras verificar la identidad y los antecedentes del implicado en la base de datos de la institución, las autoridades establecieron que el joven contaba con registros previos por hurto agravado derivados de hechos delictivos cometidos en el año 2022. Por dicha conducta, un juez le había impuesto una medida privativa de la libertad en un Centro de Atención Especializada.

Aprehenden en Suba a menor armado que llevaba ocho meses evadido de un centro de atención. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Las averiguaciones permitieron determinar que el adolescente se había evadido del centro de internamiento juvenil hace aproximadamente ocho meses y permanecía desde entonces fuera del lugar.

Ante esta situación, el adolescente fue puesto bajo custodia y trasladado formalmente ante la Fiscalía de Infancia y Adolescencia para adelantar el procedimiento de judicialización, el restablecimiento de sus derechos y la definición de su situación jurídica.

Finalmente, la Policía Metropolitana de Bogotá reiteró la importancia del trabajo conjunto con los habitantes de la capital e hizo un llamado a la comunidad a reportar oportunamente cualquier movimiento sospechoso mediante la línea 123 o acudiendo al CAI más cercano.