Néstor Morales aclaró la razón por la que le dijo “vieja” a Cecilia López

El próximo 7 de agosto Gustavo Petro se posesionará como Presidente de la República y, mientras eso pasa, sigue dando a conocer los nombres de las personas que estarán a cargo de cada uno de los ministerios de la nación.

Entre las declaraciones más recientes, por parte del líder del Pacto Histórico, se supo que la economista Barranquillera Cecilia López será la que encabezará la cartera de Agricultura. Con 76 años, la política ya había adoptado este cargo en otro gobierno, ha sido senadora de la República e incluso fue precandidata a la presidencia de Colombia en 2010.

En la mañana de este martes, López confirmó la decisión de Petro, apareció en su cuenta de Twitter y consignó que le “honra” centrarse en el campo colombiano. Además, agradeció la confianza y se comprometió con el país.

Señor presidente electo @petrogustavo me honra profundamente su encargo para dirigir uno de los grandes pilares de su propuesta: el campo colombiano. Mil gracias por su confianza en mí, y le reitero mi inquebrantable compromiso con usted, nuestra Colombia y su maravillosa gente. — Cecilia Lopez Montaño (@CeciliaLopezM) July 5, 2022

Después de conocerse el nombre de la mujer que estará a cargo del ministerio de Agricultura en 2022 -2026, la economista procedió a hablar a través de la emisora Blu Radio para abordar varios temas que la comprometen con la administración del presidente electo y la vicepresidenta, Francia Márquez.

Uno de los episodios que más le interesa a los colombianos es el que tiene que ver con el trámite de una reforma agraria, que estaría prevista en el plan del gobierno entrante.

Así las cosas, respecto a este punto, López dijo que no habría expropiación, pero que la propuesta es “comprar tierras que no se están utilizando”. De este modo, el Gobierno “compra” las tierras y “las distribuye a aquellos sectores que pueden producir inmediatamente”, según la futura funcionaria.

Luego de unos minutos, antes del cierre de la conversación por llamada, el conductor radial y periodista Néstor Morales quiso hacer énfasis en la trayectoria de la economista y dijo que “es la nueva vieja ministra de Agricultura”. Sin embargo, la política barranquillera no lo tomó de la mejor forma y, de inmediato, interrumpió diciendo: “No me digas vieja por la edad. Dime vieja porque ya he sido…”, apuntó la futura funcionaria en contra de Morales.

Después, la llamada terminó, sin saber si Cecilia López colgó o hubo alguna falla técnica. No obstante, el periodista del citado medio aclaró el episodio y, entre sus declaraciones, mencionó que, de hecho, él estuvo defendiendo a las personas mayores que estarían adoptando altos cargos de la Nación.

“Cómo se le ocurre que le voy a estar diciendo vieja por la edad. Le estoy diciendo que ya había sido ministra de Agricultura (…) He defendido esta mañana que los mayores de 70 años puedan llegar a estos cargos”, expresó Néstor Morales, aunque la próxima encargada de la cartera de Agricultura ya no se encontraba en comunicación.

Por otro lado, la designación de Cecilia López Montaño como ministra de Agricultura podría traducirse en un posible guiño del mandatario de izquierda, Gustavo Petro, hacia Ernesto Samper, uno de los expresidentes que rodeó y anunció públicamente su respaldo a la candidatura presidencial del Pacto Histórico. López fue ministra de Agricultura en el Gobierno Samper.

Aún así, López Montaño tiene su propio kilometraje en la vida pública. Ha sido ministra de Ambiente, directora de Planeación Nacional, senadora, embajadora de Colombia en los Países Bajos y directora del Programa de Empleo de la Cepal.

López Montaño es liberal, pero no hace parte del oficialismo del partido. Es más, desde los últimos años ha marcado distancia con el expresidente César Gaviria.

En días pasados, Petro también nombró en el gabinete a José Antonio Ocampo en el Ministerio de Hacienda, uno de los economistas más prestigiosos del país y con una larga trayectoria.