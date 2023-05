Pese a que JEP ordenó su arresto, alcalde de Aguachica apareció en un video tranquilo y comiendo uvas: “Yo no estoy encadenado”

Robinson Manosalva, alcalde de Aguachica, sur de Cesar, nuevamente está dando de qué hablar. El pasado jueves, 25 de mayo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó su arresto irrevocable por incumplir la orden de traslado y protección de cuerpos correspondientes a posibles víctimas del conflicto que reposan en el Cementerio de los Pobres.

Pues bien, según la decisión, el mandatario municipal tenía que permanecer durante cinco días en una estación de Policía Nacional de ese municipio o en cualquiera del departamento del Cesar.

Este 11 de septiembre se desarrollará una jornada de votación para la revocatoria del mandato del alcalde Robinson Monosalva. - Foto: Tomada de Facebook Alcaldía de Aguachica

Pero este sábado, 27 de mayo, transcendió un video en redes sociales. En el metraje, Manosalva aparece descamisado, con un racimo de uva y se muestra tranquilo.

“¿Cómo me les va? los quiero mucho. No se preocupen que yo estoy bien, gracias a Dios. El martes estaré regresando a mi bello municipio para atender a mi pueblo porque yo no estoy encadenado. Yo estoy luchando por mi pueblo”, dijo Manosalva.

El reporte del alcalde de Aguachica #Cesar luego que se ordenara su detención por la JEP pic.twitter.com/lDyqiF2jXW — Luchovoltio (@luchovoltios) May 27, 2023

Finalmente, se despidió haciendo referencia a su apodo: “Feliz día para todos. El Chivo lo hizo y lo hará mejor”.

Según la JEP, Manosalva ha incumplido en reiteradas ocasiones el traslado, que se le solicitó, de los cuerpos recuperados en el Cementerio de los Pobres.

“La JEP ordena el arresto inconmutable del alcalde de Aguachica, Cesar, Robinson Manosalva, en razón del reiterado incumplimiento de la orden de traslado y protección de cuerpos recuperados en el Cementerio de los Pobres, de ese municipio”, indicó el tribunal.

“La orden dada por la Sección, en el marco de las medidas cautelares sobre el Cementerio de los Pobres de Aguachica, busca proteger y ayudar en la identificación de cuerpos, que se presume podrían ser víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado”, indicó la JEP.

El alcalde no cumplió con la protección de los cuerpos que fueron rescatados del cementerio - Foto: Tomada de Vanguardia

No es la primera vez que el funcionario enfrenta situaciones polémicas durante su mandato, cabe recordar que el pasado año, 2022, en el mes de septiembre, el alcalde de Aguachica se enfrentó a una revocatoria de mandato. De acuerdo con la información entregada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, 74.317 ciudadanos estaban habilitados para votar.

En total se instalaron para la jornada 33 puestos de votación, 12 en la cabecera municipal y 21 en corregimientos, los cuales estuvieron conformados por 123 mesas.

“En este municipio fueron designados 828 jurados de votación (738 titulares y 90 remanentes). Esta jornada democrática es la número 72 del histórico de revocatorias que se han realizado en el país. A la fecha, solamente se ha revocado el mandato de los alcaldes de Tasco (Boyacá) y Susa (Cundinamarca)”, señalaron desde la Registraduría.

La revocatoria de mandato del alcalde, según medios locales de ese departamento, tuvo lugar por sus múltiples desaciertos en el cargo.

“Dentro de los argumentos que se encuentran inscritos ante la Registraduría y que están relacionados con el incumplimiento de la propuesta de campaña, aparece la promesa de servicio de agua las 24 horas, la creación de una Secretaría de Turismo y Cultura, los millones de pesos invertidos en los carnavales y el Día del Niño para el año 2020, recursos que no se vieron; la adecuación de una sala para la atención de pacientes con covid-19 en el estadio del municipio, las irregularidades contractuales en los mercados adquiridos en ayuda al adulto mayor y la comunidad vulnerable de Aguachica, entre otros”, indicó el portal Semanario La Calle.

El alcalde ya había tenido líos en el municipio - Foto: Tomada de Twitter @AlcaldAguachica

Días atrás, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) también había denunciado cuatro agresiones por parte del mandatario municipal a periodistas de esa localidad en menos de tres meses.

Según lo expuesto por la FLIP, Manosalva se negó a entregar declaraciones a los medios de comunicación de Valledupar, los ha catalogado como “amarillistas” y “extorsionistas”, y su oficina de prensa justificó sus actos basados en su personalidad.

“Estas agresiones se agravan teniendo en cuenta que, actualmente, Manosalva se encuentra en la revocatoria de mandato. Es por eso que el rol de veeduría de la prensa es fundamental para mantener a la población informada sobre el avance del proceso”, dijo la fundación en su cuenta oficial de Twitter.