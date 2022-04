¿Por qué es tan importante que Fico Gutiérrez se haya ganado el apoyo del Partido Liberal?

Amenos de 30 días de la primera vuelta presidencial, Federico Gutiérrez logró quedarse con el apoyo del Partido Liberal, la colectividad que tendrá la mayor fuerza política en el próximo Congreso al contar con el mayor número de curules.

Después de meses de reuniones, los liberales, sin candidato propio, se inclinaron por el del Equipo por Colombia y le dieron un portazo a Gustavo Petro, quien hasta última hora buscó el guiño rojo.

Sin duda alguna, la decisión del Partido Liberal es una victoria contundente para Fico. Equivale a contar con unos 2 millones de votos de una estructura monolítica, disciplinada, con electores hasta en los rincones más remotos del país y que sabe hacer política y ganar elecciones. El jefe único del liberalismo, César Gaviria, estaba indeciso y se tomó su tiempo, evaluando las propuestas de Fico y Petro, y lo que representa cada uno para el futuro de Colombia.

En el caso de Petro, a Gaviria no lo convenció que proponga eliminar el Esmad o lesionar la independencia del Banco de la República, entre otras cosas. A eso se le sumaron las fuertes críticas de Francia Márquez, fórmula vicepresidencial de Petro, contra el expresidente Gaviria y el Partido Liberal.

Pero lo que definitivamente alejó a Gaviria de Petro fue la polémica propuesta de “perdón social” del candidato presidencial y las controvertidas visitas de Juan Fernando Petro, el hermano, a la cárcel La Picota, donde se reunió con condenados, como Iván Moreno o Álvaro ‘Gordo’ García. Asimismo, los ingresos de la senadora electa Piedad Córdoba a La Picota, donde se vio con extraditables. En el ambiente quedó la duda de si se estaban ofreciendo beneficios carcelarios a cambio de un respaldo en las urnas.

Piedad Córdoba en La Picota - Foto: Archivo particular

Justo en medio de ese escándalo, el grueso de los senadores liberales que le hablan al oído al expresidente Gaviria le pidieron inclinarse de forma definitiva por la candidatura de Fico. La exgobernadora Dilian Francisca Toro –amiga personal de Gaviria–, David Barguil –exyerno del expresidente–, entre otros, fueron claves para concretar dicho respaldo. En todo caso, hay que tener en cuenta que Fico no es ajeno al Partido Liberal. En 2015, Gaviria respaldó su candidatura a la alcaldía de Medellín y le ganaron a Juan Carlos Vélez, el entonces candidato del uribismo.

LA DERROTA DE PETRO

Petro no quiso darse por vencido. Por eso, hasta último momento, llamó insistentemente por teléfono a Gaviria. Algunas fuentes cuentan que el exmandatario no le respondió.

El senador Roy Barreras, el exembajador José Fernando Bautista –cercano a Juan Manuel Santos– y el exalcalde de Ibagué Guillermo Alfonso Jaramillo insistieron en tender nuevos puentes entre el Pacto Histórico y el Partido Liberal, pero no corrieron con suerte.

En ese sentido, el pasado martes, Gaviria escribió un acuerdo programático, convocó a su bancada a un hotel del norte de Bogotá, y las mayorías, incluidos algunos congresistas que hoy dicen que apoyan a Petro, dejaron en sus manos la decisión frente a la contienda electoral. El expresidente consultó a su bancada y confirmó que, en efecto, las mayorías en Senado y Cámara estaban a favor de Fico.

La prueba de fuego para el candidato del Equipo por Colombia ocurrió el martes en la noche en el apartamento de Gaviria. Allí hablaron de las condiciones del partido y de las llamadas líneas rojas que el aspirante no puede cruzar. El candidato, en cuatro horas, concretó el respaldo de una de las colectividades más tradicionales del país.

César Gaviria y Federico Gutiérrez - Foto: Archivo particular

En esa cita, Fico sustentó los principales ejes de su campaña. El jefe liberal quedó sorprendido por la conexión con el candidato. Fico se mostró pragmático, receptivo y demostró que tiene la capacidad para dirigir el Estado.

La decisión de Gaviria, como se preveía, causó indignación entre la izquierda. El propio Petro, quien hasta hace tres días buscaba al expresidente y hablaba de las virtudes del Partido Liberal de López Pumarejo, Jorge Eliécer Gaitán y Luis Carlos Galán, cambió de discurso y mostró sus dientes. “Gaviria hará una alianza con quienes colocan la mafia al frente de la seguridad de los ciudadanos”, dijo. “Solo le importa Simoncito”, agregó.

Petro sufrió una derrota y él conoce la relevancia del Partido Liberal en las urnas: fue esa misma estructura la que le dio la victoria a Iván Duque en la segunda vuelta de 2018, cuando se enfrentó al actual líder del Pacto Histórico.

Aunque Petro cuenta con el respaldo de varios disidentes liberales, ellos no tienen la fuerza del oficialismo. Algunos resultaron quemados en las elecciones legislativas del 13 de marzo y otros no se candidatizaron.

El senador Luis Fernando Velasco, quien no aspiró al Congreso, encabeza el listado de los 14 dirigentes que apoyan a Petro. También está el senador Guillermo García Realpe, quien no se midió en las urnas. Aunque lanzó a su hijo al Congreso por la Coalición Centro Esperanza, no resultó elegido.

El senador Iván Agudelo, uno de los promotores en su momento de la campaña de Alejandro Gaviria, también respalda a Petro. Sin embargo, no logró revalidar su escaño, pues no consiguió los votos. El senador Julián Bedoya forma parte también de los liberales petristas, pero ni siquiera se hizo contar en las urnas.

Aunque el senador Juan Diego Echavarría figura en la lista del petrismo, votó en el Partido Liberal para que Gaviria decidiera el respaldo entre Fico y Petro. Echavarría es el alfil político de Bedoya y apoyó las concentraciones de Petro en Antioquia a comienzos de 2022.

La misma historia ocurre con el representante electo por el Atlántico Dolcey Torres. Él está en una lista de los liberales con Petro, pero también votó para que Gaviria decidiera. Igualmente, aparece la congresista electa por Antioquia María Eugenia Lopera y el senador José Luis Correa, quien obtuvo 32.000 votos en las elecciones pasadas, pero no alcanzó una curul.

El representante a la Cámara Andrés Calle, de Montelíbano, Córdoba, le dijo a comienzos de esta semana a Gaviria que él respetaba la decisión del partido, pero posteriormente se tomó una fotografía con Petro. “Usted me mintió, faltó a su palabra”, le dijo el expresidente, molesto, en una reunión de bancada.

En la lista también se encuentra la representante electa por el Tolima Olga González. Lo mismo que el dirigente del Cauca Carlos Julio Bonilla, quien no alcanzó un cupo en la Cámara, Hernán Estupiñán, Luciano Grisales y Ángel María Gaitán, todos ellos quemados.

De la lista de los 14 dirigentes liberales con Petro, solo aparecen dos senadores electos: Juan Diego Echavarría, si finalmente se decide por el líder de izquierda, y John Jairo Correa, cuya votación suma 181.000 electores. En cambio, en la Cámara están cuatro congresistas electos que alcanzan 236.000 apoyos.

Esa cifra es poca, teniendo en cuenta que el Partido Liberal eligió a 32 representantes (2.329.000 electores) y a 15 senadores (2.074.408), que apoyan a Fico Gutiérrez.

El senador Alejandro Carlos Chacón no ha decidido su respaldo, pero también se inclinaría hacia la campaña del candidato del Equipo por Colombia.

El desespero por el voto liberal llevó al Pacto Histórico a emprender una estrategia que busca conquistar corazones liberales. La idea, según el senador Gustavo Bolívar, es llegar a los directorios municipales, concejales y diputados.

La tarea no es fácil. Gaviria no hablará de disciplina de partido, pero el veedor del liberalismo, Rodrigo Llano, está analizando el comportamiento de los congresistas para tomar decisiones.

Por lo pronto, este martes está convocada la primera bancada conjunta de los liberales con Fico, en la que se distribuirán las tareas, y en el transcurso de la semana el expresidente citó a un almuerzo privado con alcaldes y gobernadores del Partido Liberal.

Gaviria está emocionado con la campaña de Fico y alista su reaparición en la plaza pública. Se prevé que sacuda el trapo rojo y lance discursos en cinco concentraciones masivas en Cartagena, Cali, Medellín, Bucaramanga y Meta. La idea, según le contó una fuente a SEMANA, es demostrarle a Petro que él no cuenta con la base liberal.

Los logos de las más de 400 sedes de los directorios del Partido Liberal en el país empezaron a modificarse, pues incluirán la imagen de Federico Gutiérrez, y el movimiento contará con tres oficinas en la sede de la campaña presidencial en Bogotá.

El oficialismo del Partido Liberal está jugado con Fico, y es claro que ese apoyo será fundamental para la primera y la segunda vuelta.