Tik Tak: Una película llamada Irene Vélez

A las 6 y 9 minutos de la mañana suena el segundo Tik Tak de hoy jueves 26 de enero en SEMANA y suena por los lados de la película llamada Irene Vélez.

Veníamos de que la ministra de Minas dijera en el Foro Económico Mundial en Suiza que en Colombia no habrá más contratos de exploración, luego aterrizó en Colombia y aseguró que ella nunca dijo eso y hoy amanece diciendo que en un año, el presidente Petro podría revisar la decisión de no celebrar más contratos de exploración y explotación si surge información adicional que lo justifique.

Irene Vélez, ministra de Minas y Energía. - Foto: Ministerio de Minas y Energía.

Es decir, que es cierto que están embarcando al país en esta decisión con base en unos datos que no se sabe si en un año serán los mismos en materia de reservas, o sea que no son seguros. Y resulta que los efectos de los contratos según las decisiones que se tomen hoy, tienen efectos graduales hacia el futuro.

De tal manera, que si al presidente Petro, como advierte a la ministra de Minas, le da por cambiar su posición en materia de política energética en un año, el daño ya puede estar hecho para cuando se pretenda remediarlo.

La ministra Vélez parece haber cambiado sus declaraciones sobre la cancelación de la exploración petrolera en Colombia. - Foto: Foro Económico Mundial.

A eso se suma el cuestionado documento sobre las reservas disponibles para la transición energética de Colombia como país no productor de combustibles fósiles, que fue el que sirvió de base al gobierno para ordenar que no habrá nuevos contratos de exploración y explotación.

Comenzando porque el documento suma lo que existe con lo que no existe y todo lo computa como reservas, pero otra cosa muy grave es la inverosímil explicación de la ministra Irene de si la viceministra Belizza Ruiz no conocía el documento por qué entonces aparece firmándolo.

Belizza Ruiz, viceministra de Minas y Energía ha declarado que no conoce el documento, pero su firma aparece en él.

Pues sobre el que no lo conocía su jefa, la ministra Irene asegura que sí lo conocía, porque el tema se comentaba en reuniones y su viceministra nunca dio una opinión en contra, pues no es lo mismo, ¿no?

Y sobre la firma, la ministra Irene asegura que no es que le hubieran falsificado la firma a la viceministra, no, sino que incluyeron su nombre y sus datos en el documento por protocolo. No obstante, que no participó en su elaboración y que como nunca dijo que quitaron su nombre de ahí. Mejor dicho, dejemos así.