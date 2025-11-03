Alcalde Galán pide que se capture al otro presunto responsable de la agresión contra Jaime Esteban Moreno: “Que los responsables paguen”

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió a la brutal agresión que acabó con la vida de Jaime Esteban Moreno Jaramillo por parte de unas personas en la madrugada del pasado 31 de octubre.

“Jaime Esteban Moreno tenía una vida por delante que le fue arrebatada como resultado de una agresión cobarde el viernes en la madrugada en Bogotá”, dijo inicialmente el mandatario.

El alcalde se pronunció en la noche de este lunes 3 de noviembre, y habló de los capturados en medio de este hecho, donde uno de ellos sería Juan Carlos Suárez, mientras que las otras dos mujeres fueron dejadas en libertad.

“Tan pronto como la Policía de Bogotá fue alertada de la agresión, procedió al traslado de Jaime para atención médica, así como a la búsqueda de los individuos descritos por testigos como responsables, logrando la captura de un hombre y dos mujeres, las cuales fueron dejadas en libertad en la audiencia de legalización”, mencionó.

Estas son las caras de los presuntos asesinos del joven Jaime Esteban Moreno Jaramillo. | Foto: Tomada de redes sociales

Galán pidió a las autoridades que manejan el caso que se capture al otro presunto responsable de la agresión contra el estudiante de séptimo semestre de ingeniería de sistemas en la Universidad de los Andes.

“Desde que tuve conocimiento de los hechos, el viernes pasado, le pedí a la Policía de Bogotá que en conjunto con el CTI, responsable directo de la investigación del caso, se intensifique la búsqueda y captura del otro responsable directo de la agresión”, detalló el alcalde.

De acuerdo con los testigos del hecho y las cámaras del sector donde sucedió la agresión, en la escena del crimen había al parecer una cuarta persona, quien sería otro hombre, aun sin identificar.

El alcalde envió un mensaje de solidaridad contra la familia de este joven universitario, quien salió a una fiesta de disfraces el jueves 30 de octubre y murió en la mañana de Halloween.