Las autoridades adelantan las investigaciones por lo ocurrido en el Movistar Arena, en Bogotá, cuando integrantes de barras bravas se agredieron durante el concierto de Damas Gratis.

En varias imágenes y videos, se ve a personas con cuchillos amenazando a otras. Además, también fueron destruidas varias zonas del centro de eventos.

En el video se observa el momento en el que el hombre está corriendo y después es atropellado. | Foto: Captura de video: Noticias RCN

El hecho dejó diferentes heridos y a una persona muerta, quien falleció a las afueras del sitio. Se trata de Sergio Blanco, un hincha de Independiente Santa Fe que había ido al concierto con algunos amigos y familiares.

El hombre no alcanzó a ingresar al Movistar Arena, pues su sobrina le dijo que no entrara por la violencia que había. Al parecer, se encontraba con sus amigos afuera cuando, de un momento a otro, barristas de Millonarios los atacaron.

En medio de su desespero por salvar su vida, la víctima salió corriendo y fue atropellado por una camioneta. Lastimosamente, murió pese a que fue llevado a un centro médico.

Ahora, días después, apareció una prueba que puede ser clave dentro del caso para esclarecer lo sucedido con Sergio. En las últimas horas, se reveló un video de las cámaras de seguridad que mostraría el momento exacto en el que fue arrollado.

En las imágenes, que fueron publicadas por Noticias RCN, se observa cuando Blanco, aparentemente, está corriendo por el andén de la Carrera 30 con Calle 63. Pocos segundos después, cruzó, pero varios vehículos venían en ese momento, por lo que se ve cuando es atropellado por una camioneta.

Las autoridades continúan investigando lo sucedido con el hincha de Santa Fe. | Foto: X: @SoyMiguelParis

Detrás de Sergio, se alcanza a observar cómo venían corriendo otras personas, quienes al parecer serían sus amigos que también estaban escapando de las agresiones de otros hinchas.

Al parecer, el vehículo involucrado, que sería de servicio público, venía de la calle 53 y, según se ve en el video, nunca paró pese a lo que acababa de ocurrir. Por lo mismo, hasta el momento el conductor no ha logrado ser identificado.

En otros videos que se han conocido en redes sociales, se observaría cómo Blanco, minutos antes del trágico hecho, se agredía con otros hinchas. Incluso, se le ve utilizar una tabla para pegarles a otras personas.

Todo esto es materia de investigación por parte de las autoridades, que intentan esclarecer la muerte del fanático de Santa Fe.

La familia de la víctima, por su parte, reiteró en varias oportunidades la importancia de que todo se conozca y que el responsable enfrente a la justicia. Por esto, le piden al conductor que se entregue a la Policía.