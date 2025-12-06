Drástico giro podría tomar caso de subteniente asesinada por capitán del Ejército: abogado reveló detalle inesperado

Todavía hay muchas preguntas acerca del caso de la subteniente del Ejército, María Camila Mora Mahecha, de 27 años. La mujer fue asesinada por el capitán Pablo Andrés Másmela, quien posteriormente se quitó la vida.

Todo ocurrió el pasado 26 de noviembre al interior de un carro que se encontraba dentro de las instalaciones del Cantón Norte, en Bogotá.

Según lo que se conoce hasta el momento, el oficial citó a la teniente allí, aprovechando que se dirigió hasta el complejo militar porque iba a ir a un concierto en la capital del país.

Subteniente del Ejército, María Camila Mora Mahecha, quien habría sido asesinada por el capitán Pablo Andrés Masmela Zapata. | Foto: Colprensa / API

Tras algún cruce de palabras, el uniformado sacó un arma de fuego y le disparó. Acto seguido, se apuntó a sí mismo y se mató. Los dos cuerpos quedaron dentro del vehículo, una escena que generó conmoción.

El caso podría dar un drástico giro después de lo que mencionó Luis Eduardo Leiva, abogado de la familia de la víctima, en diálogo con Noticias Caracol.

“La persona que le quitó la vida a la teniente María Camila Mora es el señor Pablo Másmela, el señor Pablo Másmela. Eso ya no está en el presunto, está demostrado”, dijo.

Lo que más llamó la atención es que, según el jurista, puede que no se haya tratado de una reacción por parte del señalado asesino, sino que todo pudo estar planificado.

“Había planeado seguramente con mucha anticipación estos hechos”, comentó.

Capitán Pablo Maslema y subteniente María Mora. | Foto: Ejército Nacional

Al parecer, además, el capitán habría aprovechado la presencia de Mora, con quien en su momento tuvo una relación sentimental, para forzarla a ingresar nuevamente al carro, fue entonces cuando le disparó y acabó con su vida.

Incluso, el abogado contó que la amiga de la teniente, quien la estaba esperando para irse al evento, alcanzó a escuchar cómo ella pidió ayuda.

Tal y como ya se ha confirmado, Leiva también dejó en claro, nuevamente, que el arma utilizada para el crimen, así como las que se encontraron posteriormente, no eran de dotación, por lo que hay muchas preguntas sobre la forma en la que el hombre se saltó los controles y las ingresó al complejo militar.

“Él estaba pendiente de cuando ella ingresara porque sabía, interviniendo lo que sea, sabía que ella iba a pasar a recoger a la amiga y aprovechó esta circunstancia“, manifestó.

Por lo mismo, sostuvo que nunca se había pactado un encuentro entre los dos, sino que todo fue iniciativa de Másmela.

Por otra parte, el jurista contó que el capitán tenía en su historial una anotación por amenazas en contra de otra expareja, por lo que cuestionó que, pese a esto, haya logrado pasar los filtros psicológicos de la institución.