Bucaramanga: explosión de válvula de agua dejó un operario muerto

Como Andrés Felipe Espinosa Gómez fue identificado el Operador Técnico de Bombeo que falleció en las últimas luego de sufrir un trágico accidente laboral en las instalaciones del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (amb - Santander).

El caso se registró la noche del pasado martes 5 de julio en la planta de tratamiento de agua potable, ubicada en el kilómetro 5 de la vía Bucaramanga-Matanza, en el sector de Bosconia. De acuerdo con el reporte oficial, Espinosa Gómez estaba desempeñando sus labores habituales cuando ocurrió la tragedia.

“Una válvula de control fue expulsada por la presión y cayó sobre el operario, él falleció producto del impacto y por aplastamiento. Fue necesario utilizar una grúa y personal de bomberos para efectuar el rescate”, informó el capitán Jorge Peña, comandante operativo de Bomberos de Bucaramanga.

De acuerdo con la entidad prestadora del servicio, una vez se presentó este accidente de inmediato “fueron activados todos los procedimientos establecidos por la empresa para el reporte y notificación de tan doloroso suceso que hoy enluta a todos los trabajadores y familias del amb”, señaló el acueducto a través de un comunicado.

“Lamentamos profundamente sucedido y enviamos nuestro sentimiento de solidaridad y sentidas condolencias a su esposa, hijas y demás familiares; desenado que la paz y el consuelo se alojen en sus corazones para que cada recuerdo y enseñanza se transforme siempre en una luz de esperanza”, agregó la entidad.

🏴🙏Hoy con profundo dolor y tristeza enfrentamos la pérdida de nuestro compañero Andrés Felipe Espinosa Gómez, Operador Técnico de Bombeo; seguramente nos faltarán palabras para lograr describir el sentimiento de ausencia y el dolor que como compañeros y amigos sentimos. pic.twitter.com/tcu3Uio03T — Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (@AcueductoBGA) July 6, 2022

Según el informe presentado por el Consejo Colombiano de Seguridad, en el primer trimestre del 2022 se presentaron 111.396 accidentes de trabajo, con una tasa de 0,99 accidentes por cada 100 trabajadores; es decir, un promedio de 1.252 accidentes al día, que evidencia una reducción en las cifras de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y muertes por causas asociadas al trabajo.

Frente a la mortalidad laboral, el informe evidencia que durante este lapso se registraron 110 muertes (un aproximado de 9 vidas perdidas por semana), con una tasa trimestral de 0,98 decesos por cada 100.000 trabajadores, siendo inferior con relación al mismo periodo del año anterior cuando se ubicó en 1,43.

Fuertes lluvias provocaron colapso de vivienda en Bucaramanga

En ruinas quedó una vivienda en el centro de Bucaramanga, luego de que las fuertes lluvias de las últimas horas generaran el colapso de la infraestructura, donde antiguamente funcionaba un restaurante.

El fuerte aguacero de la noche anterior y parte de la madrugada provocó que esta antigua residencia, ubicada en la calle 26 con carrera 32, en la zona céntrica de la ciudad bonita, se viniera abajo alertando a la comunidad del sector.

De inmediato, el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga llegó al sitio para atender la emergencia, donde luego de una inspección se detalló que, tras la caída de la vivienda, afectó las líneas de energía en el barrio, por lo que fue necesaria la intervención de operarios de la electrificadora.

Por su parte, el capitán Jorge Peña, del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, entregó detalles de lo sucedido. “Es una casa antigua, construida en tapia pisada, donde colapsó la fachada y también quedó afectada la parte trasera de la vivienda. Por fortuna no hubo personas lesionadas porque el restaurante ya no estaba en funcionamiento y no estaba habitado. El propietario ya quedó informado para que tome los correctivos necesarios”, dijo.

De acuerdo con la oficina de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, en la ciudad hay alrededor de 1.700 casas construidas en tapia pisada, las cuales presentan fallas estructurales.