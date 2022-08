Un hombre muerto y una mujer herida dejó choque entre una motocicleta y un camión en Santander

En las últimas horas se registró un aparatoso accidente de tránsito en el departamento de Santander que le costó la vida a un hombre y dejó a una mujer en delicado estado de salud. El siniestro al parecer habría ocurrido por una presunta imprudencia vial.

La trágica situación se registró en la vía que comunica al sector de Yarima con el municipio de El Carmen de Chucurí, el pasado miércoles. Por allí, transitaban Eduardo Salazar y Sofía Nieto a bordo de una motocicleta, presuntamente con exceso de velocidad.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, en el sector conocido como el Topón, a un costado de la vía, el conductor de un camión detuvo su recorrido con la intención de esperar vía libre para poder girar e ingresar a una estación de gasolina.

Sin embargo, cuando el conductor fue a realizar dicha maniobra, Eduardo y Sofía impactaron contra la parte trasera del vehículo. Al parecer, no se percataron a tiempo que el camión a girar hacia la izquierda.

El fuerte golpe le causó múltiples traumas a Eduardo, quien falleció en el lugar de los hechos. Mientras que Sofía terminó gravemente herida y fue llevada de urgencia a hospital de El Carmen, pero debido al delicado estado de salud fue remitida a un hospital de mayor nivel, donde permanece estable y bajo pronóstico reservado.

Por su parte, las autoridades de tránsito de Santander iniciaron las respectivas indagaciones para esclarecer este lamentable hecho que enluta a una familia santandereana.

Accidente en Bucaramanga: hombre muere arrollado por un bus

En medio de una presunta imprudencia vial un hombre fue arrollado por un bus de servicio público, en la ciudad de Bucaramanga (Santander),

El hecho ocurrió hacia las 5:50 de la mañana, del pasado sábado, cuando un hombre que intentaba cruzar la calle 41 entre carreras 17 y 18, zona céntrica de la Ciudad Bonita, fue embestido por el automotor que cubría la ruta Villa Rosa – Terminal.

Según las autoridades de Tránsito de Bucaramanga, al parecer, el peatón no se habría percatado que el bus se aproximaba a gran velocidad, por lo cual decidió cruzar la vía. Sin embargo, luego de dar unos cuantos pasos sintió el fuerte golpe que lo envió contra el asfalto.

Minutos después, al sitio acudió una ambulancia y el caminante fue trasladado hacia un hospital de la ciudad, donde fue diagnosticado con trauma craneoencefálico severo y fractura en el omóplato. Allí permaneció durante más de 24 horas, pero pese al esfuerzo de los médicos no mostró mejoría.

Antes del mediodía del domingo, los galenos reportaron el fallecimiento del hombre, quien hasta el momento no ha podido ser identificado, pues no portaba documentos de identificación; por lo cual no se descarta de que se trate de un habitante en condición de calle, que deambulaba por este sector de la Ciudad Bonita.

Funcionarios de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga acudieron al centro médico y realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a Medicina Legal, donde permanece como CNI (Cuerpo No identificado).

Asimismo, se inició la respectiva investigación y análisis de cámaras de seguridad del sector, para establecer la responsabilidad de los involucrados.