Agentes de tránsito tienen la orden de exigir el Soat en Cali; estos son los puntos donde puede adquirirlo

La Secretaría de Movilidad de Cali se pronunció sobre el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), luego de una movilización pacífica que se llevó a cabo el pasado miércoles en diferentes ciudades del país.

La capital del Valle no fue la excepción en esta manifestación; dentro de las reclamaciones indicaron que han encontrado dificultades para conseguir el seguro.

Al respecto, William Vallejo, secretario de Movilidad Distrital, dijo que tal y como lo dio a conocer el Ministerio de Transporte, el Gobierno nacional está trabajando para darle una pronta solución a la problemática.

“Lo que ha manifestado el Ministro, es que el Gobierno nacional va a trabajar para darle una pronta solución al tema del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito; tanto en la adquisición del mismo como en el valor que tiene la póliza”, dijo Vallejo.

Adicional a eso, indicó que desde el Ministerio de Transporte no han recibido alguna determinación para no hacer el requerimiento de este documento. “No lo hemos recibido, o en el comunicado de prensa que fue dado a conocer por el Ministerio no hay ningún tipo de determinación en cuanto a suspensión en el requerimiento del Soat”, aseguró.

Aunque muchos caleños se han quejado sobre la dificultad que existe para adquirir el seguro, el funcionario aseveró que hay puntos habilitados para la venta, los cuales pueden ser consultados a diario en las redes sociales de la Secretaría de Movilidad de Cali.

“Tenemos una línea habilitada (3103475862) para que los ciudadanos puedan dar a conocer cualquier problemática con la adquisición del seguro obligatorio. Por ser un documento de ley, seguirá siendo requerido”, enfatizó Vallejo.

Estos son los puntos de venta para adquirir el Soat en Cali:

Calle 21 norte #4N-30, barrio Versalles. Lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Calle 9 #62A-35, barrio El Limonar. Lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Carrera 39 #6-100. Edificio Torres de la Vega, local 1. Lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Calle 25 norte #6-42, barrio Santa Mónica Residencial. Lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Avenida 2 norte #3N-20. Lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. También en www.suraenlinea.com/soat/

Calle 22 norte #6AN-24. Edificio Santa Mónica Central, oficina 1003. Lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. También en www.soatmundial.com.co

Calle 7N #1N-15. Lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:10 p. m. También en www.segurosdelestado.com

Calle 10 #4-47. Edificio Corficolombia, piso 8. Lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. También en www.previsora.gov.co

Calle 22 norte #6AN-24. Lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. También en www.axacolpatria.com

Carrera 80 #6-71. Lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

¿Cuál es la multa que hay que pagar si no se tiene el Soat?

En Colombia los conductores de carros particulares, motos, vehículos de transporte público y carga tienen la obligación de adquirir la Póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), un seguro que cubre gastos médicos y daños en casos de accidentes, como también daños ocasionados que tengan las personas transportadas en el vehículo o moto o la afectación de algún imprevisto vial.

Actualmente, si un conductor es sorprendido conduciendo alguno de los vehículos sin el Soat debe pagar la multa que está en alrededor de 30 millones de pesos, que como dice la norma son 30 salarios mínimos legales vigentes.

Sin embargo, en todo el país hay un número importante de motocicletas que están en contra de del aumento del precio del seguro y el incremento del precio de la gasolina. Es de recordar que el Gobierno, luego de haber revelado la cifras del déficit ocasionado por el Fondo de Estabilización de Precio a los Combustibles, dedicó en subir 200 pesos por galón de la gasolina corriente.

Ante las inconformidades manifestadas por el gremio de moteros, el Ministerio de Transporte realizó mesa de trabajo con los motociclistas y por más de tres horas el funcionario escuchó las peticiones de conductores; aseguró que a través del diálogo llegarán a acuerdos que permitan viabilizar sus inquietudes.