Autoridades capturaron a dos hombres que tenían azotado a sector de Cali con los robos

En las últimas horas, las autoridades capturaron a dos hombres y aprehendieron a un menor de edad, quienes habían hurtado un teléfono móvil a un ciudadano cuando transitaba por una vía pública del barrio Los Lagos (comuna 13) de Cali. Los implicados se movilizaban a bordo de un vehículo particular que estarían utilizando para alterar la tranquilidad de la comunidad.

“Unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, adscritas a la estación de policía Diamante, que realizaban actividades de disuasión en el sector, se percataron de la situación y de inmediato interceptaron a los sospechosos. En el procedimiento de registro, se halló en su poder el dispositivo celular perteneciente a la víctima”, aseveró la Policía Metropolitana de Cali.

Cabe resaltar que en ocasiones anteriores, el menor de edad ya había sido aprehendido por el mismo delito. Todos fueron dejados a disposición de la autoridad competente por hurto calificado y agravado.

“En el caso de los adultos, les fue dictada medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y al menor de edad, medida de internamiento preventiva en centro de atención especializada”, agregaron las autoridades.

Igualmente, Unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, adscritas a la estación de policía Mariano Ramos, tuvieron un importante operativo en el que incautaron 1.550 dosis de base de coca y al menos nueve kilogramos de marihuana en un asentamiento subnormal, ubicado en la comuna 16 de Cali.

Las sustancias fueron descubiertas al interior de bolsas plásticas abandonadas en vía pública, donde se vienen intensificando los controles policiales contra la comisión de delitos. En el lugar también fue incautada una motocicleta.

Las sustancias fueron descubiertas al interior de bolsas plásticas abandonadas en vía pública. - Foto: Cortesía Policía Nacional

“Se pudo establecer que minutos antes, un hombre, al notar la presencia de las autoridades, huyó del lugar, dejando abandonados los estupefacientes y el vehículo en el que al parecer transportaba la droga”, señaló la Policía Metropolitana de Cali.

El estupefaciente estaba avaluado en aproximadamente $20 millones de pesos. Con su incautación, las autoridades evitaron que al menos diez mil dosis llegaran a las calles de la ciudad y que afectaran a niños, niñas y adolescentes.

Por otra parte, se incautaron 15 kilogramos de marihuana que, ocultos en cajas de cartón, iban a ser enviados a Norte de Santander en la modalidad de encomienda.

En esta oportunidad, fue el canino Simón quién, con apoyo de su guía, detectó la sustancia gracias a su olfato especializado en narcóticos.

Alias Jiji fue enviado a la cárcel

Un presunto sicario, conocido en el mundo delictivo como alias Jiji fue capturado y enviado a la cárcel por el homicidio de un joven en Cali.

En este caso, la justicia se tardó casi cinco meses en actuar, pues los hechos que le sindican al hombre identificado como Bryan Alexis Mamian Ijaji ocurrieron el 20 de abril de este año.

Según la investigación de las autoridades, Mamian viajaba como parrillero en una moto cuando disparó contra la víctima, de 18 años de edad, en el barrio Promociones Populares, comuna 14 de la ciudad.

Agentes de la Policía recopilaron evidencias en el lugar del crimen y declaraciones de testigos del homicidio que identificaron a Mamian, por medio de fotografías, como el supuesto pistolero. Estas pruebas fueron las que permitieron posteriormente su detención y judicialización.

El hombre fue capturado en el oriente de Cali por agentes de la Sijín y en este procedimiento le encontraron una pistola 9 milímetros con un proveedor con cartuchos, elementos que fueron incautados y pasaron a ser parte del caso.

En consecuencia, no solo le imputaron el delito de homicidio agravado, sino también el de porte ilegal de armas de fuego; cargos que no aceptó. No obstante, deberá responder por ellos privado de la libertad por orden de un juez.

Cabe resaltar que el conductor de la moto en la que se desplazaba Mamian al momento del crimen, sigue prófugo de la justicia. En lo corrido de este año, más de 700 personas han sido asesinadas en la capital del Valle del Cauca, según el Observatorio de Seguridad.