“Intentó abusarme despierta, no me imagino qué me hizo dormida”: el duro relato de una mujer que denunció abuso sexual por parte de un directivo de la Univalle

El día que para Irene Salome Burbano Delgadillo, una mujer de 31 años, sería oportunidad para compartir con sus colegas y celebrar un logró más en su vida académica, a la que se ha dedicado con gran esfuerzo, termino siendo apenas el comienzo de una terrible pesadilla, tras ser víctima de un presunto abuso sexual por parte de uno de sus compañeros y, quien además, es profesor y directivo en la Universidad del Valle, ubicada en Valle del Cauca.

El plan era ir a un restaurante y festejar el lanzamiento de un libro que había realizado como coautora con varias personas de esa universidad y otros planteles educativos, con quienes había sostenido relación por el trabajo del escrito a través de la virtualidad y una vez terminado el festejo se quedaría en casa de unos familiares en Cali, pues ella reside en la ciudad de Bogotá.

Salome, como es comúnmente llamada, asegura solo recordar haber llegado a aquel sitio y tomar un par de tragos, luego de eso solo tiene en su momento un terrible momento de pánico y miedo en el que contó haber despertado en una habitación extraña, desnuda y sin saber lo que había ocurrido.

“Yo soy investigadora de la Universidad Nacional de Colombia y yo pertenezco a un grupo de investigación y a ese mismo grupo pertenece mi agresor. Yo a él no lo conocía personalmente, solo a través de reuniones virtuales grupales. Él decidió organizar un evento de lanzamiento de una publicación y por eso algunos coautores del libro viajamos hasta allá... Al día siguiente me levanté angustiada, no tenía mi vestido, únicamente tenía mis pantis y tampoco tenía mi celular conmigo”, inició contando Irene Salome.

Con un malestar físico que no pudo describir, desubicada y perdida, se encontró sola en la cama y junto a ella su vestido de flores amarillas y azules que se puso rápidamente, pensando, según en ella, en miles de cosas, pero a la vez con la mente en blanco.

“Entro a la habitación y ahí supe donde estaba... me dijo que como había estado tan mal habían decidido, no sé quiénes, que me quedaba en su casa y me dijo que yo había vomitado; algo que no pude comprobar nunca porque en mi vestido no había un rastro de vómito, que por eso me lo quitó y luego me dijo: es que tú dormiste desnuda”, siguió diciendo la mujer.

Después de que su supuesto abusador le explicara lo que según él había pasado esa noche, él mismo le facilitó una camisa de él para que ella se cambiara su vestido y en ese momento ocurrió el abuso que ella sí dice recordar.

“No era yo... Me pasó una camiseta suya y luego comenzó con tocamientos abusivos, me tocó las piernas, mis brazos y hasta llegó a mi torso debajo de mis senos. Me paré asustada y corrí al baño y la chapa de hecho no servía”, relató Salome terminando con un suspiro.

Cuando quiso bañarse, Salome dijo que notó en su ropa interior un fluido que no era el suyo y estaba “completamente lleno su protector”. Salió de aquel lugar y ya en casa de sus familiares dijo seguir notando síntomas extraños en su cuerpo y reacciones diferentes, “salió un olor extraño de mi vagina y era fétido”.

Con apoyo de sus padres y su hermana enfermera, Salome decidió poner la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación e incluso grabar un video y hacerlo público en hecho en redes sociales.

“Yo en principio no quería denunciar, y mis padres son muy respetuosos; sin embargo, ellos me instaron a hacerlo, y con el pasar de los días me di cuenta de que esto hacía parte del proceso y para prevenir a otras mujeres y mujeres que pueden ser víctimas de él porque este señor está en una posición de poder, porque es profesor”, aseveró Salome.

El proceso legal inició en la Fiscalía General de la Nación y el caso fue filtrado por reparto a una sede de la misma Fiscalía en la ciudad de Cali.

¿Qué dice la universidad?

La Universidad del Valle, se pronunció a través de un comunicado, firmado por el rector, Edgar Varela Barrios, en el que indicaron que tuvieron conocimiento de las denuncias en donde resultaba implicado “el profesor de la facultad de ciencias de la administración y jefe del departamento de administración y organizaciones, Luis Alberto Pérez Bonfante”.

“Ya hemos remitido los videos y solicitado que la oficina de control disciplinario único de nuestra universidad formaliza de manera inmediata una investigación disciplinaria contra el profesor Pérez Bonfante, tomando como referencia la citada denuncia”, dice el escrito.

Destacaron que el profesor tendrá como cualquier otro implicado en denuncias y procesos legales su oportunidad de defenderse, pero que son “cero tolerantes” con denuncias de este tipo.

“Estaremos muy atentos, desde la dirección universitaria, para que este proceso disciplinario avance con toda la celeridad necesaria. Manifestamos que Univalle ha tenido una política firme en este campo, expresada en numerosas acciones que incluso involucran expulsiones, suspensiones y la apertura de procesos disciplinarios contra miembros de la comunidad universitaria que han sido acusados de cometer este tipo de acciones”, concluye el pronunciamiento.