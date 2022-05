“Desde 3.000 pesos”: Daniel Quintero arma vaca para financiar su defensa

El suspendido alcalde de Medellín, Daniel Quintero, realizó en la tarde de hoy una inusual solicitud a los ciudadanos de la capital de Antioquia: pidió un aporte monetario que le permita recolectar fondos suficientes para su defensa.

El mandatario había anunciado que presentará ante los tribunales internacionales la solicitud oficial de medidas cautelares, al considerar que su suspensión es una decisión que va en contra de sus derechos y de quienes votaron por él para que asumiera el mandato.

“Ayúdanos desde 3000 pesos en los gastos para reconquistar la Alcaldía de Medellín arrebatada por el Gobierno Duque para favorecer a su candidato y nombrar un Alcalde de los grupos económicos que acabaron con Hidroituango. Todo aporte cuenta”, trinó Quintero.

La propuesta de la vaki está liderada por Juan Pablo Ramírez, secretario general del movimiento político Independientes, quien aseguró: “Los recursos recolectados se invertirán en la defensa jurídica y para financiar las actividades que se adelanten hasta que Quintero Calle sea restituido como alcalde de los 304.034 votantes que escogieron su proyecto político”.

“Necesitamos tu ayuda. Te invitamos, para que, a través de tu aporte, te conviertas en un soldado y un defensor de la democracia en nuestro país”, afirmó Ramírez.

Desde el movimiento invitaron a los ciudadanos de todo el país a contribuir con sus aportes: “En esta batalla contra un gobierno que busca estrategias para dilatar el nombramiento de una alcaldesa, de la terna enviada por el movimiento político, que conozca y sea doliente de las metas impresas en el plan de Desarrollo Medellín Futuro”, dice el comunicado.

Quintero solicitará medidas cautelares ante la CIDH

El equipo jurídico, compuesto por los abogados Héctor Carvajal y Carlos Rodríguez, anunció que estarán el lunes 23 de mayo en Washington (Estados Unidos), en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí no solo harán la solicitud, sino que esperan reunirse con la secretaria ejecutiva y personal de la entidad internacional, explicando lo que consideran “un abierto desafío del Gobierno de Colombia a la decisión de la Corte Interamericana”.

Según explicó el abogado Héctor Carvajal, “solicitamos medidas cautelares para que el derecho del alcalde Daniel Quintero sea restablecido por una orden de la Comisión Interamericana; es el derecho a ejercer el cargo para el que fue elegido y el derecho de los electores, porque los electores también tienen derechos. Por eso es que se han protegido en el pasado los derechos de Gustavo Petro y de Leopoldo López, en Venezuela”.

Para el jurista Carvajal, lo que sucedió con la destitución es de extrema gravedad, por lo cual consideran que es necesario ir hasta Washington, en donde podrán explicar el contexto de lo ocurrido con la sanción de la Procuraduría a Quintero.

“Vamos a explicarles el contexto y vamos a reiterar el abierto desafío que hace el Gobierno colombiano a una decisión de la Corte Interamericana y a la Convención, porque es clarísimo que dice que esa decisión no la puede tomar la Procuraduría. Y en eso no dejó ninguna puerta abierta la CIDH cuando dijo que esa decisión debe ser tomada exclusivamente, no dijo otra palabra, por un juez penal”, explicó Carvajal.

Pero como se trata de una pelea abierta, en los tribunales en Colombia hay otro frente de batalla y es la tutela que presentó la semana pasada el alcalde Quintero, en la que hacía el mismo reclamo.

Sobre este otro frente de batalla jurídica, el abogado Carlos Rodríguez afirmó: “Desde el día domingo, cuando asumimos la defensa de Quintero, a la tutela que cursa ante el Consejo de Estado agregamos un estudio profundo de carácter jurídico, en donde se incluyeron argumentos de convencionalidad (normativa internacional) y los de violación de la ley en el nivel interno”.