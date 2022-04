Investigan muerte de mujer en un centro de masajes clandestino de Bello, Antioquia

Una abogada de 28 años falleció en una vivienda donde realizaban procedimientos estéticos de manera irregular en el municipio de Bello, norte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Al parecer, el hecho se habría presentado mientras la mujer estaba sobre una camilla donde le practicaban una serie de masajes.

Una vez los empleados del sitio alertaron a las autoridades de la emergencia, los organismos de socorro acudieron al sitio donde la encontraron sin signos vitales.

Ante la situación que hasta el momento no es atribuida al procedimiento que se practicó al interior del inmueble, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía asumieron los estudios del caso que, por ahora, no entregan detalles del caso.

Sin embargo, SEMANA conoció que los empleados del establecimiento estético le dijeron a las autoridades que la víctima acudía al sitio con frecuencia dado que desde diciembre de 2021 inició el proceso de los masajes y, desde entonces, los tomaba periódicamente.

Ahora bien, la Secretaría de Salud de Bello aclaró que el establecimiento donde falleció la mujer no cuenta con la autorización sanitaria para prestar los servicios estéticos que anunciaban por medio de las redes sociales.

Si bien la entidad que da luz verde para habilitar este tipo de negocios es la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, son las organizaciones municipales las que deben realizar la vigilancia y control a los permisos que se otorgan en materia de saneamiento básico.

En este caso en particular, “no se evidencia registro de solicitud de visita o seguimiento a este establecimiento. Lo que significa que presuntamente es un establecimiento no registrado, al no observar solicitud de inscripción ante el ente territorial, el cual no tendría permiso para operar”, señaló la Secretaría de Salud de ese municipio.

La misma cartera recomendó que a la hora de realizarse procedimientos de belleza, lo haga en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) autorizadas por la Gobernación de Antioquia para prevenir hechos similares.

Personería inicia vigilancia al Hospital Infantil Concejo de Medellín por falta de pagos

En otras noticias, la Personería de Medellín informó este miércoles sobre el proceso de vigilancia administrativa que iniciará al Hospital Infantil Concejo de Medellín, debido al retraso en los pagos de salario a los especialistas de pediatría, deuda que llega a los 1.600 millones de pesos.

El proceso lo adelanta la agencia del Ministerio Público, con el fin de verificar si hay una falta disciplinaria.

Recordemos que el pasado viernes, 20 médicos del servicio de pediatría del Hospital Infantil Concejo de Medellín anunciaron que dejarían de prestar su servicio a 100 menores, debido a la falta de pagos hace nueve meses.

“De conformidad con el ordenamiento jurídico y en respeto al debido proceso en el desarrollo de esta causa, se espera recopilar todos los elementos que ayuden a determinar si este caso amerita una remisión al área de Averiguación Disciplinaria o la generación de un informe con los hallazgos administrativos y recomendaciones a la entidad vigilada”, comentó Olga Lucía Rodríguez, personera auxiliar de Medellín.

A pesar de que el gremio había anunciado un cese de actividades, el pasado 24 de abril se llegó a un acuerdo de pago y se abonó el 40 % de la deuda a los pediatras.

Sin embargo, el personal denuncia la escasez en los medicamentos, agregado a los malos manejos en el Hospital General de Medellín, que también se encuentra bajo vigilancia y es su administrador.

“Todo se dio por el cambio que hubo en la administración. Durante todo este tiempo la agremiación asumió el pago del servicio, pero ya se sale de las manos. Desde hace nueve meses no pagan, los pediatras siguieron trabajando por un asunto social”, argumentó el abogado de los médicos, Esteban Bustamante.