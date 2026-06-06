Grupos armados entraron a la segunda vuelta: amenazas, presiones, multas y terror antes de abrir urnas

Los grupos armados ilegales que actúan en Caquetá, Guaviare y Putumayo citaron a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal para imponer el proyecto político del Pacto Histórico en la segunda vuelta presidencial. Así lo prueban testimonios de líderes sociales, periodistas, mandatarios regionales e integrantes de la fuerza pública a los que tuvo acceso SEMANA.

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El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, describió que las disidencias de las Farc que comanda alias Calarcá pusieron la lupa sobre los municipios del departamento donde no ganó Iván Cepeda e incitaron a los presidentes de esas organizaciones para presionar los votos del próximo 21 de junio a favor de la izquierda. Cepeda triunfó en cinco pueblos y Abelardo de la Espriella, en once.

“Están citando absolutamente a todos los presidentes de las juntas, que se deben acercar con el libro de la junta que contiene los nombres y cédulas del 100 por ciento de los afiliados. (Buscan) que todo el mundo vote por Cepeda. ¿Por qué razón? No sé. Seguramente, porque es más afín a ellos”, alertó el mandatario a esta revista.

Disidencias de las Farc y elecciones. Foto: AFP/Semana.

La situación es similar en Putumayo, donde el Pacto Histórico se impuso con el 71 por ciento de los votos en la primera vuelta presidencial. Al parecer, el plan de los Comandos de Frontera, una disidencia de la Segunda Marquetalia y el actor criminal más fuerte de la región, es conquistar el resto del electorado con amenazas y terror, de acuerdo con las fuentes consultadas.

Uno de los periodistas más destacados de la región, quien pidió omitir su identidad porque fue declarado objetivo militar, contó que el interés de los combatientes es asegurar la continuidad del Gobierno Petro para extender los diálogos de paz y detener la extradición de su cabecilla principal, alias Araña, requerido por la Justicia de Estados Unidos por narcotráfico.

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“Tienen a su líder al borde de una extradición y le están diciendo a Raimundo y a todo el mundo por quién votar. Necesitan favorecer a un Gobierno que les sostenga el proceso de paz. Votar por Iván Cepeda, porque es el único que puede asegurar los diálogos. Todo se está haciendo a través de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal”, comentó el comunicador.

Candidato a la presidencia, Iván Cepeda. Foto: Alejandro Acosta

Un líder social de la misma región amazónica que convive con los ilegales, cuyo nombre se reserva por el riesgo que corre, agregó que la orden a las Juntas de Acción Comunal es aumentar los votos por el Pacto Histórico y promulgar un discurso de terror frente al proyecto político de Abelardo de la Espriella.

“Plantean lo peor, que se enfocarían en la guerra directa con los paramilitares, el desplazamiento, que les quitan los subsidios. A la gente la tienen alarmada. El campesino no ve más allá de la hoja de coca. Si entra Abelardo, entran a fumigar a las malas los cultivos. Los están amenazando con eso”, expresó el ciudadano.

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Las Fuerzas Militares notificaron que en Guaviare las disidencias de las Farc de alias Calarcá también están incidiendo en las votaciones a favor de Iván Cepeda y Aida Quilcué. Además, este grupo, aparentemente, a través de las Guardias Campesinas, pidió al Gobierno Petro no blindar algunas mesas de votación con soldados y así ocurrió en la primera vuelta por la presidencia.

Alias Calarcá, cabecilla del EMBF. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

“Solicitaron que el Ejército no estuviera presente en dos mesas de votación rural, sino que estuviese en un perímetro de distancia prudente con el fin de evitar situaciones que pudieran afectar a las comunidades, impulsados por las estructuras de Calarcá. El Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa autorizaron”, afirmó una de las autoridades del departamento.

En diferentes comunicaciones públicas, el candidato Iván Cepeda se ha distanciado del constreñimiento que adelantan los grupos armados ilegales en algunas regiones a su favor. Incluso remitió información y pruebas a la Fiscalía para que se investiguen las actuaciones de estas organizaciones.

Por su parte, Abelardo de la Espriella ha criticado las presiones de los criminales, instando a las autoridades a encontrar a los responsables y alertando a la comunidad internacional por la crítica condición de seguridad que rodea a los electores en Colombia.