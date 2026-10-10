Las explosivas declaraciones contra Miguel Quintero por supuesta corrupción: “Dinero en bolsas y coimas”

Misael Cadavid es el principal testigo de la Fiscalía contra Miguel Quintero, el hermano del exalcalde Daniel Quintero, implicado en una supuesta red de corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. SEMANA accedió al expediente y encontró las principales pruebas que comprometerían al pariente del exmandatario con los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Nuevas imágenes de la reseña a Miguel Quintero, investigado por corrupción en Medellín

Cadavid fue el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí entre 2020 y 2024, y gerenció el Hospital La María, uno de los más importantes de la capital de Antioquia, de 2017 a 2020. Su crecimiento en el sector público estuvo estrechamente ligado a padrinazgos políticos marcados por presuntos hechos irregulares que está dispuesto a ventilar ante la justicia, tal como lo está haciendo con la familia Quintero.

Según Cadavid, Miguel Quintero habría exigido una comisión del 15 por ciento a cambio de la asignación de contratos públicos. Foto: FOTO: FACEBOOK MIGUEL QUINTERO CALLE

Su versión es que Miguel Quintero, a quien conoció en su paso por la Gobernación de Antioquia, lo contactó para asignarle contrataciones del Área Metropolitana del Valle de Aburrá de manera ilegal, con el compromiso de que le suministrara el 15 por ciento del valor total de los proyectos. Para probar la situación, suministró conversaciones de WhatsApp y movimientos bancarios a la Fiscalía.

De acuerdo con el testimonio, el supuesto entramado criminal empezó cuando Álvaro Villada, entonces subdirector administrativo y financiero del Área, lo contactó para detallarle el supuesto negocio con los recursos públicos: “Me manifiesta que Miguel Quintero le había dado la indicación de que este contrato se ejecutara con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Él me dice: ‘Hermano, eso hay que dar el 20 por ciento’”, pero luego negoció el 15 por ciento.

Publican primera foto de la reseña de Miguel Quintero tras decisión de enviarlo a casa por cárcel

Además, el excomandante de los bomberos comentó: “Eso era una cadena en la que esa plata la recibía Álvaro Villada y se la entregaba a Miguel Quintero. (…) Como ustedes pueden verificar, se entregaba la plata de la comisión al señor Álvaro Villada en los años 2020, 2021 y 2022. En el año 2023, se le entregó la plata al señor Sebastián Ortega. La manera de hacer esta acción era en los días subsiguientes a los pagos de los contratos”.

El testigo entregó a la Fiscalía conversaciones de WhatsApp y movimientos bancarios que, según su versión, respaldarían las presuntas irregularidades. Foto: FOTOS: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Sebastián Ortega es hijo del excongresista William Ortega. Al parecer, fue intermediario clave en múltiples entramados de corrupción. La Fiscalía lo imputó por el desvío de recursos públicos en el Área Metropolitana junto a Miguel Quintero. La justicia rastrea todos sus bienes y se sospecha, entre las múltiples hipótesis, que sus bienes y empresas habrían sido utilizados para darles apariencia de legalidad a los recursos públicos.

Juez otorga casa por cárcel a Miguel Quintero Calle y deja en libertad a Sebastián Ortega por el escándalo de corrupción del Área Metropolitana

Cadavid le continuó diciendo al ente de investigación: “Se hacían cambios de cheques a nombre del señor Germán Osorio, que era un bombero de confianza. Él cambiaba el dinero y le hacía la entrega al señor Juan Cardona (contador y tesorero del Cuerpo de Bomberos de Itagüí) y este me indicaba cuando ‘ya estaba la plata’. Después de los pagos del Área Metropolitana, siempre recibía llamadas de Álvaro Villada solicitando los dineros de la cuota pactada”.

Un informe financiero conocido por SEMANA documentó 371 cheques emitidos desde la cuenta de los Bomberos de Itagüí en medio de la investigación. Foto: FOTOS: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Según el testigo estrella, Villada envió a su conductor en múltiples oportunidades a recoger la plata en efectivo, que se guardaba en bolsas, y lo mismo pasó con Sebastián Ortega: “En 2023, las últimas entregas de dinero, por directriz de Miguel Quintero, se le realizaron a Sebastián. A él, en un par de ocasiones, le entregué dentro de Bomberos, en la oficina mía, y algunas ocasiones en Novo Hotel, en la piscina de la terraza, en bolsas”.

Cadavid explicó a la Fiscalía que esos recursos terminarían en manos de Miguel y Daniel Quintero, quien para la fecha era el alcalde: “Las mal llamadas comisiones o dineros (…) iban destinadas al clan Quintero”, se lee en una de las declaraciones juramentadas conocidas por SEMANA. Miguel y Daniel Quintero han negado sus supuestas responsabilidades.

Cadavid dijo que la presunta red de corrupción estaba milimétricamente ajustada. Tanto así, que las propuestas de las contrataciones se hacían a la medida desde el Área Metropolitana: “Nosotros no adelantábamos o estructurábamos los trámites de los contratos. Estos eran enviados desde el Área Metropolitana ya estructurados y lo que hacíamos era organizarlos con los logos de Bomberos y reenviar la propuesta para que se firmara el contrato”.

Germán Osorio recibió 48 cheques por un total de 944 millones de pesos, según el informe financiero analizado por los investigadores. Foto: FOTOS: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Los 371 cheques

El testigo estrella detalló que los cheques de las coimas se hicieron por montos que no superaron los 50 millones de pesos, cuyo efectivo habría terminado en manos de Miguel Quintero. SEMANA accedió al informe de un investigador que analizó cada uno de los movimientos financieros y se confirmó la emisión de varios documentos bancarios, coincidiendo con el testimonio de Misael Cadavid.

El principal beneficiario de los 371 cheques emitidos por la cuenta bancaria del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí fue Germán Osorio, el bombero de confianza, quien recibió 48 cheques por un monto acumulado de 944 millones de pesos. Según Cadavid, este hombre desconoció que estaba participando en una red de corrupción y solo cumplió las órdenes de su superior.

Abogado de Miguel Quintero Calle pide que pruebas de la Fiscalía sean declaradas ilegales y que no sea enviado a la cárcel

El segundo personaje más beneficiado con los cheques fue Juan Cardona, el tesorero de los Bomberos y el primer condenado por el escándalo de corrupción en Medellín. A él se le atribuyeron 12 cheques por un valor total de 193 millones de pesos. Se sigue estudiando si esa plata también terminó en manos de la supuesta estructura de corrupción.

Juan Cardona, tesorero de los Bomberos de Itagüí y condenado en el escándalo, recibió 12 cheques por un valor de 193 millones de pesos. Foto: FOTOS: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Los 48 cheques que se le dieron a Germán Osorio fueron tramitados en 2022, el año donde tomó fuerza, supuestamente, la red criminal. Los de Juan Cardona se distribuyeron de la siguiente manera: 2021 (103 millones de pesos), 2022 (106 millones de pesos) y 2023 (15 millones de pesos). Además, en la investigación hay cuatro personas de interés para la Fiscalía que recibieron otros 43 cheques por 447 millones de pesos.

El ventilador Cadavid

Cadavid no solo tiene información sobre este episodio. Le dijo al ente de investigación que tiene datos sobre cómo Diego Torres, alcalde de Itagüí, habría recibido “pagos que se realizaron por parte de los Bomberos en contraprestación a contratos que se le adjudican a la entidad que yo representaba legalmente. Diego Torres fue una cuota en la junta directiva de Bomberos del senador Trujillo y desde 2012 se le pasaba un dinero”.

“El hermano creo que no le está ayudando mucho”: el llamativo pronunciamiento del juez que mandó a casa por cárcel a Miguel Quintero

El excomandante, hoy protegido por la justicia, también describió que conocía detalles sobre cómo se había vendido la gerencia de Afinia, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), a cambio de una alta cantidad de dinero: “Se transó por 5 millones de dólares, algo que comentó William Ortega (papá de Sebastián Ortega) que le debía pagar a Daniel Quintero. William encargó a Gustavo Pérez conseguir este dinero en la Costa”.

Finalmente, Misael Cadavid agregó que tiene información para probar los hechos irregulares en el sistema de salud de Antioquia y posible corrupción con esos recursos públicos. En su poder hay nombres, rutas y contrataciones que serían de interés para la Fiscalía General de la Nación. En uno de los apartados comentó: “Frente al Hospital La María, conozco sobre manejos irregulares en la contratación en la administración de 2020 a 2024”.

Cadavid aseguró que las presuntas comisiones se entregaban en efectivo a intermediarios después de los pagos de los contratos. Foto: FOTOS: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Cadavid hoy es el principal testigo contra Miguel Quintero y promete sacudir la política antioqueña con más evidencia de aparente corrupción. En medio de sus declaraciones, denunció supuestas presiones de abogados y personajes cuestionados del departamento para que cambie su versión y a cambio recibiría trato VIP en los centros penitenciarios de la región. La Fiscalía también rastrea las presiones y aparentes intimidaciones.