Militar retirado se encadenó frente al Consejo de Estado para reclamar por pago de la mesada 14; dice que los criminales tienen más garantías

Militares en retiro, esposas de uniformados fallecidos y algunos exagentes de la fuerza discapacitados por las huellas que les dejó la guerra aseguraron que no se irán del Consejo de Estado hasta que la corporación judicial les dé una respuesta sobre el pago de la mesada 14 que se encuentra suspendido por dicha autoridad.

“Me encadeno aquí porque soy una persona violentada en mis derechos económicos y salariales. Estoy cansado de ser víctima del Estado, a nosotros nos olvidaron, nos dejaron atrás, solamente hay justicia, hay paz para los facinerosos, para lo que se desmovilizan, para los secuestradores y terroristas. Hoy me encadeno acá y no me voy a ir hasta que no me reactiven el pago de mi mesada 14, mi familia está sufriendo″, dijo Jhoan Pardo Escobar, uno de los exmilitares que llegó a apoyar la protesta para rechazar la suspensión del pago de la mesada.

Militares retirados armaron carpa frente al Consejo de Estado tras el silencio de la corporación judicial sobre la suspensión del pago de la mesada 14. - Foto: Archivo Particular

Otros exuniformados mostraron su decepción por la manera como han sido tratados en el Consejo de Estado, pues aseguraron que nadie de la corporación judicial los ha querido atender para que escuchen sus reclamaciones y para que entiendan por qué es necesario que se les haga el pago del dinero, que estaban acostumbrados a recibir a mitad de año.

“Si alguien de ellos (Consejo de Estado) se asomara a hablar con las víctimas que están afuera, sus esposas, sus hijos, los compañeros mutilados, discapacitados, pero fue tanta la humillación adentro que da tristeza como tratan a los soldados”, dijo otro de los manifestantes que busca una respuesta del Consejo de Estado.

En videos que circulan en las redes sociales se observa a otros militares en retiro armando carpas y convocando a más compañeros para que se sumen a su protesta. “Acá está mi comando alistando su camping, ellos nos tienen es que escuchar, traigan sus colchonetas, traigan sus cobijas, acá los esperamos”, dice quien graba el video.

Pensionados de la Fuerza Pública protestan frente al Consejo de Estado por el pago de la mesada 14

Decenas de pensionados de la Fuerza Pública se manifiestan a esta hora al frente del Consejo de Estado para reclamar por el pago de la mesada 14, que según el Ministerio de Defensa se encuentra frenado por medidas cautelares de la corporación judicial. “Soy viuda y exigimos el pago de la mesada 14, mi esposo dio la vida por este país y exigimos el pago de la mesada″, reclama una de las manifestantes en el centro de Bogotá.

“Este año por capricho nos dejan sin la mesada 14″, reclamó otro pensionado de la Fuerza Pública, quien perdió una pierna en medio acciones contra la criminalidad cuando estuvo de servicio. “Nos están violando nuestros derechos, nos quitaron nuestra mesada, nos quitaron nuestros beneficios, que nos den la cara para que levanten la medida cautelar”, reclamaron los pensionados.

Esta fue la advertencia

SEMANA conoció un documento en el cual la Caja de Sueldos de los pensionados de la Policía (Casur) y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil) le hacen una dura advertencia al Ministerio de Defensa por la suspensión del pago de la mesada 14.

“Casur y Cremil manifiestan que son obedientes a las decisiones del Gobierno, pero no pueden dejar de cumplir una norma que impone la obligación de pagar la mesada 14, teniendo en cuenta que no existe una decisión judicial, que el costo de no pagar la mesada es muy grande”, señala el documento en poder de SEMANA.

De acuerdo con la explicación que han dado desde el Ministerio de Defensa, existen unas medidas cautelares de parte del Consejo de Estado, en donde se ordena que no se puede hacer el pago de dicho dinero a los pensionados de la Fuerza Pública.

Casur y Cremil aseguran que sí pueden hacer el pago de la mesada 14 porque son entes autónomos desde el punto de vista administrativo. - Foto: Archivo Particular

Sobre dicha situación, la unidad de pensionados del Ministerio de Defensa indicó que, según el comunicado emitido por el Ministerio de Defensa Nacional, del jueves 29 de junio de 2023, se dispone el pago de la denominada mesada adicional de mitad de año, o mesada 14, para el viernes 30 de junio de 2023, a los pensionados de la entidad que adquirieron el estatus pensional antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo n.° 001 de 2005, en el siguiente orden:

Los pensionados y sus beneficiarios que adquirieron el estatus pensional con anterioridad al 29 de julio de 2005.

Los pensionados y sus beneficiarios que adquirieron el estatus pensional con posterioridad al 29 de julio de 2005 y antes del primero de agosto de 2011, cuya mesada pensional no supera los tres salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

Sobre las decisiones del Consejo de Estado, dijo la dirección de veteranos: “Respecto a la determinación final que debe proferir el Honorable Consejo de Estado, la suspensión del pago de la denominada mesada 14 solo tendrá en cuenta a las siguientes personas: quienes adquirieron el estatus pensional con posterioridad al 29 de julio de 2005, que devengan más de tres salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Los que adquirieron el estatus pensional con posterioridad al 1.° de agosto de 2011, independientemente del valor de la mesada pensional”.

Personas cercanas a los pensionados afectados por no recibir la mesada 14 no descartaron que inicien una tutelatón y demandatón para destrabar la decisión en el Consejo de Estado y que se dé claridad lo más pronto posible para resolver el caso definitivamente.

Alerta entre militares retirados y exfuncionarios del Ministerio de Defensa por la suspensión de la mesada 14

Miles de pensionados del Ministerio de Defensa se quedarán esperando el pago de la mesada 14. Aunque debería hacerse en estos días, el Ministerio de Defensa aclaró que se encuentra suspendido por órdenes directas del Consejo de Estado y unas medidas cautelares que fueron ordenadas por la corporación judicial.

El Ministerio de la Defensa indicó que el pago de la mesada 14 está en manos del Consejo de Estado. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“El pago de la mesada adicional de mitad de año, también denominada mesada 14, consagrada en el artículo 41 del Decreto 4433 de 2004, a favor de los miembros de la Fuerza Pública, se encuentra suspendido por cuenta de las medidas cautelares del Auto del 7 de julio de 2021 del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, por medio de la cual se decide el pago de la mesada 14 a los pensionados del Ministerio de Defensa Nacional - Secretaría General - Dirección Administrativa - Grupo de Prestaciones Sociales, que tienen derecho”, explicó el Ministerio de la Defensa.

Miembros en retiro de la Fuerza Pública, en vilo por la mesada 14. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La cartera agregó: “Desde el primer momento, el Ministerio de Defensa Nacional ha ejercido la defensa técnica judicial de los intereses de los pensionados de la Fuerza Pública a través de la Dirección de Asuntos Legales, por lo que, mediante providencia del 28 de julio de 2022, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, resolvió los recursos de súplica interpuestos por el Ministerio de Defensa Nacional, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur), la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil) y los terceros interesados, contra el auto del 7 de julio de 2021, confirmando el contenido del auto proferido por la misma sala”.

Según el Ministerio de Defensa, se han hecho diferentes actuaciones jurídicas para destrabar el pago de la mesada 14 para los pensionados, pero la última palabra la tiene el Consejo de Estado. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Asimismo, explicó que se han hecho diferentes esfuerzos jurídicos para resolver lo más pronto posible la situación que afecta a miles de pensionados. “Ante el inicio de incidente de desacato del Auto de 19 de septiembre de 2022 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por medio del cual se pretende verificar el incumplimiento de la medida cautelar decretada mediante el Auto del 7 de julio de 2021, el Ministerio de Defensa Nacional, a través de la defensa técnica judicial de la Dirección de Asuntos Legales, interpuso dentro del plazo legal establecido un recurso de súplica con el propósito de ejercer toda la defensa jurídica necesaria, en aras de la protección del régimen especial de la Fuerza Pública y sus beneficiarios legales y, en consecuencia, velar por dar continuidad del pago de la mesada 14″.

Durante cada uno de los 12 meses del año, los pensionados reciben los pagos correspondientes de ese año. En principio, la reglamentación estableció que fueran 13 los pagos, y más adelante aumentó a 14. - Foto: Getty Images

Sin embargo, el Ministerio reconoció que hasta tanto el Consejo de Estado no se pronuncie, no se puede hacer el pago de la mesada 14. “Para el Ministerio de Defensa Nacional resulta jurídicamente improcedente el pago de la mesada adicional o mesada 14, hasta que se resuelva definitivamente la nulidad que cursa ante el Consejo de Estado en contra del acta del 22 de abril de 2014, por medio de la cual se decide sobre el pago de la mesada 14 a los pensionados del Ministerio de Defensa-Secretaría General Dirección Administrativa-Grupo de Prestaciones Sociales, que tienen derecho”, expuso.

Hasta tanto el Consejo de Estado no se pronuncie, no se puede hacer el pago de la mesada 14. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Varias agremiaciones de pensionados y afectados directos han lanzado varios mensajes de urgencia a las autoridades competentes, para que resuelvan cuanto antes la situación que los está impactando económicamente.

Valga recordar que por cuenta de la mesada 14, entre otras, el pasado 11 de mayo miles de militares en retiro se manifestaron contra el gobierno del presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar de Bogotá. De hecho, ese día, acudió a las calles el general (r) Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército Nacional durante el mandato de Iván Duque, quien ha sido crítico del actual jefe de Estado.

Militares retirados se tomaron la Plaza de Bolívar para protestar contra la política de seguridad nacional, poco más de un mes atrás. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Ese día, el presidente Petro comentó: “Me reuní con la asociación de veteranos hace un mes y fuimos claros en su sede en afirmar: el Gobierno no derogó la mesada 14, está de acuerdo en recrearla”.

El presidente Petro se ha mostrado defensor de la mesada 14. - Foto: Corbis via Getty Images

Aunque no era la primera vez que el Gobierno defendía la mesada 14, el presidente Petro incluso había compartido un comunicado.