EPS

¿Puede el Gobierno moverlo de EPS sin que usted lo pida?

La libre escogencia continúa siendo un derecho, salvo en situaciones como liquidaciones o pérdida de habilitación.

GoogleSígale el pulso a la salud en Discover: información sobre bienestar, investigación y tendencias

Redacción Economía
12 de febrero de 2026, 9:53 a. m.
Los traslados solo pueden darse en casos como liquidación o pérdida de habilitación de la entidad.
Los traslados solo pueden darse en casos como liquidación o pérdida de habilitación de la entidad. Foto: Afidro

En los últimos días circuló entre usuarios del sistema de salud colombiano un rumor que generó preocupación: la posibilidad de que un nuevo decreto obligara a millones de afiliados a cambiar de EPS sin su permiso.

Sin embargo, el Ministerio de Salud y Protección Social ha desmentido esa interpretación y aclarado que, por ahora, no existe ninguna norma vigente que permita traslados automáticos generalizados de personas afiliadas sin su consentimiento.

La inquietud surgió a raíz de la discusión de un proyecto de decreto que busca ajustar el modelo de aseguramiento en salud con criterios técnicos, territoriales y poblacionales, pero que aún está en fase de análisis y no ha sido adoptado como norma oficial.

Ministerio de Salud pide reforzar vacuna contra la fiebre amarilla antes de ingresar a estas zonas endémicas

Las versiones que circularon en redes y medios advirtieron, sin fundamento legal, que dicho proyecto permitiría cambiar de EPS a los afiliados de manera obligatoria.

Salud

La deshidratación leve afecta el rendimiento diario: “Menor concentración en el trabajo”

Salud

Estos son los mejores hospitales de Colombia que entran al top 50 a nivel mundial, según Brand Finance

Salud

Advierten que la falta de sueño o el sueño irregular están detrás de hasta el 20% de las primeras crisis epilépticas

Salud

Inemuri: la “siesta japonesa” en público que mejora la memoria y combate el envejecimiento

Salud

¿Cómo afecta el consumo de café en la salud? Un par de tazas al día pueden reducir riesgos cardiovasculares

Salud

Alerta en Bogotá por pico respiratorio que se viene, ¿volverá el tapabocas?

Salud

Nuevo estudio relaciona el consumo moderado de café y té con la preservación de la función cognitiva; estos son los detalles

Macroeconomía

Nueva alerta en el sistema de salud: cartera de IPS compromete a pacientes, según la ANDI

Salud

Colombia impulsa la atención de enfermedades huérfanas con nueva resolución y consulta pública

Salud

Fomag permitirá a los maestros elegir su IPS cada tres meses: así operará el nuevo modelo de salud

¿Qué dijo el Ministerio de Salud?

La cartera de salud explicó que el borrador en discusión no propone traslados masivos ni mecanismos indiscriminados para mover afiliados entre EPS sin su autorización.

Por el contrario, el propósito del proyecto es fortalecer la prestación de los servicios de salud y corregir fallas estructurales del sistema, sin vulnerar la libre elección que tienen los usuarios dentro del sistema general de seguridad social en salud.

La libre escogencia de EPS es un principio fundamental del sistema, reconocido en la normatividad colombiana, y solo puede verse limitada en situaciones excepcionales ya previstas por la ley.

Casos en los que sí puede haber traslado

Aunque no existe una norma que permita movimientos obligatorios de afiliados, la legislación actual establece circunstancias específicas en las que puede producirse una reasignación sin que el usuario lo solicite. Entre estas situaciones se encuentran:

Tras acuerdo con el gobierno Petro, Colsubsidio tendrá a cargo, nuevamente, la entrega de medicamentos a usuarios de la Nueva EPS

Liquidación de una EPS que deja de operar.

• Pérdida de habilitación de la entidad para prestar servicios.

• Intervención administrativa forzosa ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud que comprometa la continuidad de la atención.

• Presencia de fallas graves en la prestación del servicio que pongan en riesgo la salud de los afiliados.

Conforme se enfrenta a la burocracia del sistema de salud, las historias clínicas de pacientes empiezan a abultarse con múltiples documentos.
Los traslados solo pueden darse en casos como liquidación o pérdida de habilitación de la entidad. Foto: Cortesía de paciente a El País

En estos casos, el Estado puede disponer el traslado de los usuarios a otra EPS para asegurar la cobertura de salud y la continuidad de tratamientos, especialmente en personas con enfermedades crónicas o de alto costo.

EPS intervenidas y cobertura territorial

Uno de los puntos que generó más inquietud fue la posibilidad de que los afiliados fueran enviados a EPS intervenidas por la autoridad sanitaria. El Ministerio fue enfático en aclarar que una intervención no implica cierre inmediato.

Muchas EPS bajo supervisión administrativa continúan operando mientras se corrigen dificultades administrativas o financieras, y cualquier reorganización de afiliados se hace con miras a garantizar la atención médica sin interrupciones.

Libre elección sigue vigente

La libre elección de EPS continúa siendo un derecho de los usuarios. Solo en los escenarios excepcionales descritos liquidación, pérdida de habilitación o intervención que afecte la atención puede ordenarse un traslado para proteger el derecho fundamental a la salud, pero no como regla general ni sin una decisión técnica y supervisada.

Afidro hizo un llamado al Gobierno Nacional por situación de la Nueva EPS: “Se convirtió en una emergencia humanitaria”

Por ahora, aclara el Ministerio, no hay decreto que cambie millones de afiliados sin su consentimiento, y cualquier norma futura deberá respetar este principio básico del sistema de seguridad social.

Más de Salud

Afrido hizo un llamado al Gobierno Nacional.

¿Puede el Gobierno moverlo de EPS sin que usted lo pida?

Deshidratación

La deshidratación leve afecta el rendimiento diario: “Menor concentración en el trabajo”

Se han consolidado varias instituciones colombianas dentro de este selecto grupo a nivel mundial.

Estos son los mejores hospitales de Colombia que entran al top 50 a nivel mundial, según Brand Finance

Algunas funciones se deben apagar antes de irse a dormir.

Advierten que la falta de sueño o el sueño irregular están detrás de hasta el 20% de las primeras crisis epilépticas

Un trabajador japonés duerme brevemente en el transporte público, una práctica conocida como inemuri, socialmente aceptada en Japón como señal de dedicación laboral, aunque vinculada al cansancio crónico.

Inemuri: la “siesta japonesa” en público que mejora la memoria y combate el envejecimiento

EE.UU.

¿Cómo afecta el consumo de café en la salud? Un par de tazas al día pueden reducir riesgos cardiovasculares

Foto de referencia sobre tapabocas

Alerta en Bogotá por pico respiratorio que se viene, ¿volverá el tapabocas?

Café

Nuevo estudio relaciona el consumo moderado de café y té con la preservación de la función cognitiva; estos son los detalles

Largas filas en la sede de la Nueva EPS de Pasarela, al norte de Cali.

Las quejas contra la Nueva EPS se dispararon un 107 % pese a estar intervenida; preocupa su situación

La prevención y los avances tecnológicos salvan a miles de pacientes en Colombia

Cáncer: estos son los principales factores de riesgo en hombres y mujeres, según la OMS

Noticias Destacadas