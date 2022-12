Descargar esta app es ideal para cuando se viaja al extranjero

- Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Ir de viaje es uno de los hobbies favoritos de personas en todo el mundo y esta práctica incrementa a mitad o final de año. Precisamente, desde la semana pasada comenzó diciembre, por lo que hay quienes celebran la Navidad y Año Nuevo en otros territorios.

Para tomar un viaje se necesita de varias herramientas y una de ellas pueden ser las aplicaciones. Hoy en día, el uso de las tecnologías han tomado protagonismo, pues permiten guardar recuerdos en el celular, pero también solventar algunas situaciones de búsqueda. En ese sentido, puede pasar que una persona, al cumplir su rol de turista, no conozca el entorno que está visitando y, por ende, tampoco sepa localizar un baño público.

Antes que nada, el ser humano tiene necesidades fisiológicas y eso puede ser un inconveniente al momento de viajar. No obstante, entre las apps más recomendadas se encuentra Where is Public Toilet.

Teniendo en cuenta datos compartidos por el portal web andro4all, dicha aplicación es de las “infaltables” en pleno viaje, pues muestra la ubicación de los inodoros cercanos a la aplicación.

Nadie está exento de necesitar ir a un baño, por eso sus creadores llaman a la mencionada app como una “auténtica salvavidas”, además, su uso es fácil.

Cada persona, según el sistema operativo de su teléfono celular, descarga la app, luego la abre y se procede a buscar el punto en el mapa donde se encuentra el usuario. Después, aparecen los baños públicos más cercanos y de la misma zona.

Sumado a esto, el plus diferenciador de esta aplicación es que es “colaborativa”. La experiencia de los usuarios (UX) hace posible que ellos mismos agreguen información para ayudar a otras personas en determinada situación. Asimismo, a diferencia de otras, no tiene anuncios.

“El número de opciones y la precisión con la que están registradas variarán dependiendo de la ciudad en la que se trate”, explica andro4all.

Por otro lado, al ser colaborativa, también es importante mencionar que pueden llegarse a dar algunas fallas en la información. Cuando el usuario busca los servicios de baños, estos aparecen en un mapa o en forma de lista y, por obvias razones, se debe permitir el acceso a la ubicación actual.

Sumado a esto, personas que han utilizado la app mientras viajan comentan que se puede “descargar los mapas para verlos cuando no se tiene conexión a internet” y su espacio es reducido, lo que indica que no demanda de mucho almacenamiento en el aparato móvil.

App del Mundial Qatar 2022

Una de las aplicaciones con bastante utilidad a la hora de visitar Qatar es Hayya, que traduce ‘Vamos’ y ayuda a moverse con mucha facilidad aprovechando el sistema metro de ese país.

Esta app es clave, pues ante lo costoso que puede significar transportarse del hotel al estadio o cualquier otro lugar, al descargarla se puede acceder de forma gratuita al metro de Doha durante el Mundial.

Así mismo, la app se conecta con los servicios de gestión de entradas y boletería para tener información de primera mano sobre el valor, la disponibilidad y dónde se puede acceder y descargar los tiquetes para cada uno de los encuentros.

Hayya también se describe como la aplicación oficial del alojamiento en la capital de Qatar y ofrece el servicio de reserva de hospedaje en los sitios identificados y definidos para los turistas y amantes del fútbol que decidan visitar el emirato con motivo del Mundial 2022.

Antes de terminar, los expertos recomiendan no otorgar datos a terceros mientras la persona se encuentra viajando, en especial las contraseñas de ingreso que varias aplicaciones piden.