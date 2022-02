Del set de Spider-Man a ser la pareja del momento en Hollywood

La pareja más exitosa del momento es la que conforman Tom Holland, de 25 años, y Zendaya, una californiana de su misma edad. Se conocieron en 2017 en el set de Spider-Man, y, aunque desde entonces hubo rumores de romance, fue solo en julio del año pasado que la pareja despejó todas las dudas al dejarse ver en un apasionado beso en un carro mientras esperaban el cambio de un semáforo.

Entre los dos suman 189 millones de seguidores en Instagram y sus películas recaudaron 2.400 millones de dólares en taquilla el año pasado. Fuera de eso, ambos han sido actores desde chicos. El inglés Holland empezó su carrera en el musical Billy Elliot, y Zendaya comenzó en Disney y hoy es la actriz más joven en recibir un Emmy por su actuación en la serie Euphoria, de HBO, en la que no solo es la protagonista, sino también la productora.

Además, participó en Dune, la cinta que más recibió nominaciones en los Bafta. Ahora, según los rumores de la prensa del corazón, la pareja habría llevado el romance a un punto más alto al comprar una mansión de seis habitaciones por más de 3 millones de dólares en Richmond, Estados Unidos.

Ante esos éxitos, los expertos en farándula dicen que Tomzaya es hoy la Brangelina de la generación Z. Ambos son ambiciosos. Holland, quien estrena una película al lado de Mark Wahlberg, ha manifestado que quiere ser director, mientras que para ella su mayor sueño es ganar un Óscar. Aunque en Hollywood el amor es fugaz, muchos le ven futuro a esta pareja.

Cero y van dos

Los secretos de Jeffrey Epstein se siguen yendo a la tumba. - Foto: afp

Ha tenido un gran impacto el suicidio de Jean-Luc Brunel, quien se quitó la vida en su celda en la prisión de La Santé, en Francia, mientras esperaba su juicio por ayudar a proveer mujeres al pedófilo Jeffrey Epstein. Con él ya son dos los personajes clave que se van a la tumba con los secretos de este proceso, por lo que su muerte significa que el caso queda cerrado. Muchas víctimas, en su mayoría modelos, lo habían demandado por haberlas drogado y luego violado.

Virginia Giuffre, la principal testigo en el caso de Epstein, trinó que “El suicidio de Jean-Luc Brunel, quien abusó de mí y de innumerables niñas y mujeres jóvenes, cierra otro capítulo”. Se mostró decepcionada de no poder enfrentarlo en un juicio final para hacerlo responsable, “pero estoy satisfecha de haber podido testificar en persona el año pasado para meterlo en prisión”.

La noticia también ha afectado a Ghislaine Maxwell, quien se encuentra en una cárcel de Nueva York esperando la sentencia después de haber sido declarada culpable de ayudar a Epstein en la red de prostitución que armó en sus mansiones. Su familia sospecha que tanto la muerte de Brunel como la de Epstein fueron asesinatos. El francés, de 75 años y dueño de una agencia de modelaje, había intentado quitarse la vida en varias ocasiones y, a pesar de eso, no estaba bajo vigilancia de suicidio.

Las memorias de Britney

Britney Jean Spears es una cantante, bailarina, compositora, modelo, actriz, diseñadora de modas y empresaria estadounidense. - Foto: getty images

Desde noviembre, cuando terminó la notoria tutela de la cantante Britney Spears, de 40 años, han salido muchos documentales y libros centrados en sus batallas legales y sus intentos de libertad. Muchos de ellos han sido muy criticados por la cantante. Es el caso de Cosas que debería haber dicho, cuya autora es su hermana, Jamie Lynn, quien allí hizo afirmaciones que enfurecieron a Spears.

Ante eso, ella ha estado insinuando que está lista para comenzar a escribir su libro, y, en efecto, compartió hace poco en sus redes sociales una foto de una vieja máquina de escribir con el mensaje: “¿Debería comenzar desde el principio?”. Todo parece indicar que eso será un hecho. Esta semana se conoció no solo que Britney había llegado a un acuerdo con la editorial Simon & Schuster para una publicación en la que contará revelaciones sobre su carrera, su vida “tóxica” y su familia.

Se trata de un negocio histórico por 15 millones de dólares, el más grande después del logrado por los Obama, que superó los 60 millones, pero cercano al de Bill Clinton, a quien le dieron 15 millones por My Life en 2001. El acuerdo se produjo después de una guerra de ofertas de varios editores por su libro, y desde ya muchos auguran que será un best seller.

Kate quiere más hijos

Kate Middleton se ilusiona con tener más hijos. - Foto: getty images

Durante su primer viaje oficial en solitario a Dinamarca, Kate Middleton reveló muchas cosas de su vida privada. La duquesa ha convertido el desarrollo infantil en una de sus banderas de trabajo en la familia real. Por eso, durante su visita hizo una parada en la Universidad de Copenhague para conocer información sobre crianza y salud mental. Allí reveló que a su esposo, el príncipe William, le daba miedo cuando ella visitaba bebés porque siempre llegaba a casa con la idea de concebir otro hijo.

La pareja ya tiene tres: George, el heredero, de 8 años; Charlotte, la segunda, de 6; y Louis, el menor, de 3. Por eso, su esposo considera que ella tiene un trabajo muy riesgoso, ya que constantemente está visitando recién nacidos, bebés y niños en edad preescolar. A raíz de sus declaraciones, se conoció que William hizo un chiste el mes pasado durante su visita a Lancashire sobre el tema. Sucedió mientras se tomaban fotos con algunas familias y Kate sostuvo a una niña para la imagen. Los espectadores aplaudieron y el príncipe dijo: “¡No le des más ideas a mi esposa!”. Ante eso, no se espera que la pareja tenga más principitos.

Qué mal carácter

Alexander Zverev expulsando del Abierto Mexicano por agredir verbalmente a un árbitro. - Foto: ap

Los espectadores del partido de dobles entre Alexander Zverev y Marcelo Melo contra Lloyd Glasspool y Harri Heliövaara quedaron aterrados al ver cómo al final del encuentro, que terminó en victoria para Glasspool y Heliövaara, Zverev se salió de casillas y golpeó la silla donde estaba el árbitro con su raqueta, mientras le gritaba “idiota” y lo acusaba de haber arruinado el partido. Ante este comportamiento tan agresivo, el comité decidió eliminarlo del Abierto Mexicano.

Este es apenas uno de los últimos escándalos que protagoniza Zverev, ubicado en el tercer lugar del escalafón mundial de tenis masculino. Al poco rato, el jugador se disculpó ampliamente desde sus redes sociales, pero el daño ya estaba hecho. La avalancha de críticas de colegas y deportistas fue enorme. Pero lo más grave es que ahora la ATP tendrá evidencia de primera mano en la investigación que adelanta sobre Zverev a causa de las denuncias de su exnovia, Olga Sharypova, por abuso doméstico.

En agosto del año pasado, en una entrevista con Slate, ella dijo que le había pegado mientras estaban en su cuarto de hotel durante el Shanghai Masters en 2019. En otro viaje a Suiza le pegó en la cara, y en muchas otras peleas “me empujaba, me torcía los brazos, me asfixiaba”, afirmó. Él ha negado esas acusaciones. Con el episodio en la cancha, al menos, no queda duda de que el tenista tiene muy mal carácter.

Mad Max Hardy

La primera película de Mad Max esta ambientada en el año 2021, en Australia, donde el petróleo, el agua y la energía son ya bienes escasos. - Foto: afp

Todos en la industria cinematográfica saben de la enemistad entre Charlize Theron y Tom Hardy. Y ahora un nuevo libro sobre la actriz revela detalles del episodio detrás de cámaras que habría propiciado esa mala relación. Fue durante la filmación de la película Mad Max: Fury Road, en la cual Theron y Hardy compartieron los créditos protagónicos. Según el libro, escrito por el periodista Kyle Buchanan, Theron tuvo que pedir protección especial en el sitio de rodaje para evitar las agresiones del actor inglés en 2015.

Según ella, él siempre llegaba tarde, a pesar de las súplicas de sus colegas para que cumpliera el horario. Un día dejó esperando en el set a Theron, y, cuando finalmente apareció, ella le gritó “Eres muy irrespetuoso”, al tiempo que pidió que lo multaran por la demora. Él, en respuesta, se le acercó y le dijo: “¿Cómo fue que me llamaste?”. A partir de ahí en las escenas siempre la acompañó un miembro de la producción.

Varios años después, ambos dijeron que habrían podido manejar las cosas de manera diferente. Pero esta disputa muestra que muchos coprotagonistas pelean en el set, aunque los espectadores no lo vean en el producto final. Otro caso de enemistad entre actores sucedió en la grabación de Kramer vs. Kramer, sobre el divorcio agrio de una pareja y su lucha por la custodia de su único hijo. Dicen que Meryl Streep y Dustin Hoffman no tuvieron que actuar mucho.