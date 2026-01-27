Alemania desafía a Estados Unidos y promete apoyar a Groenlandia ante amenazas de Trump

Alemania elevó este martes su respaldo político y de seguridad a Dinamarca y a Groenlandia, en medio de la tensión internacional generada por el futuro del territorio ártico y el debate abierto tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump. El canciller Friedrich Merz aseguró que Berlín incrementará su implicación en la seguridad de la región dentro del marco de la OTAN.

El mensaje fue transmitido durante una reunión en Berlín con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y con el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, celebrada al margen de un foro económico. Según el Gobierno alemán, el encuentro sirvió para reiterar el compromiso de Alemania con la estabilidad del alto norte y con sus aliados europeos.

Un portavoz del Ejecutivo germano indicó que Merz expresó a ambos dirigentes que Alemania actuará con mayor peso en la seguridad ártica como aliado europeo de la OTAN, subrayando que se trata de un “interés transatlántico común”. La conversación se centró en la situación estratégica de Groenlandia y en el papel de Europa frente a los desafíos de seguridad en la región.

Trump quiere que Estados Unidos compre Groenlandia desde su primer mandato. Foto: Composición SEMANA / Getty

Desde el lado danés, la visita a Berlín fue presentada como parte de una ronda diplomática para coordinar posiciones ante la coyuntura internacional. En un mensaje difundido por su oficina en la red social X, Frederiksen agradeció el respaldo alemán y afirmó que las recientes semanas han demostrado “la fuerza de Europa cuando actúa unida”.

La reunión en la capital alemana se produjo apenas un día después de que Merz y Frederiksen coincidieran en una cumbre de países del mar del Norte en Hamburgo, donde ya se había discutido la crisis provocada por las aspiraciones de Trump sobre Groenlandia. La semana pasada, el mandatario estadounidense anunció un preacuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que implicaría renunciar a la anexión del territorio, aunque sin divulgar detalles.

Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron recibirá el miércoles a la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y al primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, anunció el martes el Elíseo. En un “almuerzo de trabajo”, el jefe del Estado “reafirmará la solidaridad europea y el apoyo de Francia a Dinamarca y Groenlandia, así como a su soberanía y a su integridad territorial”.

Emmanuel Macron, presidente de Francia. Foto: AFP

Según el Elíseo, los tres dirigentes intercambiarán puntos de vista “sobre los retos de seguridad en el Ártico y sobre el desarrollo económico y social de Groenlandia, que Francia y la Unión Europea están dispuestas a acompañar”.

El presidente estadounidense había amenazado con apoderarse de Groenlandia y con imponer nuevos aranceles a varios países europeos que se oponían a dicha idea, entre ellos Francia, Alemania y el Reino Unido. Pero la semana pasada dio marcha atrás tras unas conversaciones en el foro de Davos (Suiza) con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

