Elecciones 2022 | ¿Qué dijo Sergio Fajardo sobre su fórmula vicepresidencial?

El candidato reveló el listado de quienes no serán su fórmula vicepresidencial. Sin embargo, anticipó que el anuncio “va a gustar mucho”.

El exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, fue uno de los ganadores en las consultas interpartidistas del pasado domingo, 13 de marzo. El también exalcalde de Medellín fue elegido como el candidato presidencial de la coalición Centro Esperanza, y entró formalmente a la carrera por la Casa de Nariño.

Sin embargo, se trató de una victoria agridulce. A pesar de que Fajardo fue el más votado de su coalición, superando a Juan Manuel Galán, Carlos Amaya, Alejandro Gaviria y Jorge Enrique Robledo, no superó el umbral del millón de votos y quedó por debajo de Gustavo Petro y Federico ‘Fico’ Gutiérrez, candidatos del Pacto Histórico y Equipo por Colombia, respectivamente.

De acuerdo con las cifras de la Registraduría, Sergio Fajardo obtuvo 723.084 votos, una cifra alejada de Gustavo Petro, quien recibió 4.487.551, y Fico Gutiérrez, que sumó 2.160.329. El exgobernador, incluso, estuvo por debajo de Francia Márquez –segunda en el Pacto Histórico–, quien registró 783.160 votos.

De esta manera, Fajardo se ubicó cuarto en el ranking de los más votados en las consultas interpartidistas. Aún así, un proceso aparte viene para los próximos dos meses, previos a la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

La baraja de candidatos presidenciales ya está casi totalmente definida. A los precandidatos que salieron de la carrera luego de las consultas también se sumó Óscar Iván Zuluaga, quien renunció a su aspiración para apoyar a Federico Gutiérrez. Ahora, otra de las incógnitas que rodea la arena electoral tiene que ver con las fórmulas vicepresidenciales de cada contendiente.

Al respecto, Sergio Fajardo se pronunció recientemente mediante un video publicado en su cuenta de Twitter. Aunque no especificó el nombre de quien sería su fórmula vicepresidencial, sí detalló el listado de quienes no lo serán. Así mismo, compartió que esta persona ya está definida y solo falta el anuncio oficial.

“Desde el triunfo del pasado domingo, he trabajado intensamente, días emocionantes. Les cuento que me he reunido, entre otras personas, con Carlos Amaya, Jorge Robledo, Ingrid Betancourt, Alejandro Gaviria, Juan Manuel Galán y Humberto de la Calle, y hemos tenido unas muy buenas conversaciones construyendo estos dos meses que vienen a continuación, que van a ser intensos, emocionantes y contundentes porque vamos a ganar”, manifestó Fajardo en su mensaje.

A continuación, enfatizó: “Les tengo que decir algo. Ninguna de esas personas va a ser mi fórmula vicepresidencial. Ya viene. Les va a gustar mucho”.

A propósito de mi fórmula vicepresidencial. pic.twitter.com/ArUbDJmo4s — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) March 16, 2022

Ingrid Betancourt invitó a Sergio Fajardo a unirse a su candidatura

Días después de las elecciones legislativas y consultas interpartidistas, Sergio Fajardo invitó a Ingrid Betancourt a tomarse un café para hablar de política. El encuentro tenía como objetivo el acercamiento entre la campaña política de la colombo-francesa y el candidato de la Centro Esperanza de cara a la primera vuelta presidencial.

SEMANA estableció que la reunión duró más de una hora, analizaron la situación política del país y no existió en la conversación ninguna propuesta de una candidatura vicepresidencial para Betancourt, tal como lo aclararon ambos candidatos a esta revista.

Lo que sí le propuso Betancourt a Fajardo es que se uniera alrededor de ella en la carrera presidencial, una tema que, desde luego, Fajardo no aceptó.

La candidata presidencial insistió que ella, con su estrategia de atacar a la corrupción y estar alejada de las maquinarias políticas, ha logrado generar conciencia en una gran cantidad de electores en el país, mientras la coalición Centro Esperanza, según las cifras obtenidas en las elecciones de las consultas, fue castigada en las urnas con apenas 2.158.575 votos.

“Los estamos invitando (a la Centro Esperanza) a unirse, hoy en día hay una posibilidad cierta y es la campaña que estamos adelantando nosotros. Es muy importante que trabajemos en esa unión, somos de lo mismo, pensamos lo mismo, se cometieron errores por parte de la coalición, pero creo que tenemos que ir fortaleciendo la posibilidad de que Colombia tenga una opción buena que no esté contaminada por las maquinarias”, dijo la candidata a SEMANA.

De hecho, la dirigente manifestó, en el más reciente debate organizado por SEMANA y el diario El Tiempo, que “Sergio Fajardo está ausente, él no es el líder para esta contienda”.

Del encuentro entre Ingrid y Fajardo no quedó acuerdo o pacto político alguno, pero sí está clara la necesidad de llegar unidos a una primera vuelta presidencial para poder derrotar a Gustavo Petro y a Federico Gutiérrez, los candidatos que reunieron la mayor cantidad de votos en las consultas interpartidistas.

Aunque la intención es buena, sobre el terreno no resulta tan sencillo, al menos por ahora. Betancourt insiste en que ella está fortalecida para darle la pelea a Petro; incluso, en poco tiempo los sondeos de opinión empezaron a sonreírle, mientras Sergio Fajardo defiende sus más de 723.000 votos obtenidos en la consulta sumadas las 14 curules a Senado, incluso por encima de Cambio Radical y el partido de La U.

SEMANA conoció que el exgobernador y exprecandidato presidencial, Carlos Amaya, ha sido clave en tender puentes que le permitan a Ingrid Betancourt regresar nuevamente a la coalición Centro Esperanza y dar la pelea unidos contra la izquierda y la derecha. El tema es que se desconoce bajo qué mecanismo podría darse.

Por ahora, nada está escrito, pero las puertas están abiertas. Serán las próximas encuestas y, según transcurra la campaña presidencial, los factores determinantes para que Betancourt y Fajardo se sienten nuevamente a dialogar.