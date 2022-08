Ofrecen becas en España para que colombianos estudien maestrías

Este viernes 5 de agosto, el Icetex, en conjunto con la Universidad Antonio de Nebrija, ubicada en España, lanzaron una convocatoria para estudiantes que quieran realizar una maestría.

Las áreas en las que se pueden postular son agronomía, veterinaria, artes y humanidades, ciencias naturales, ciencias sociales, administración, derecho, Ingeniería, salud y servicios.

Asimismo, la convocatoria contará con 70 cupos y está dirigida a profesionales que quieran estudiar de forma virtual. Además, tendrá una duración de 12 meses.

La beca cubre la matrícula y se otorgarán excepciones del 50 % sobre el valor total del programa y se deben tener en cuenta los siguientes requisitos:

Mayor de 21 años y menor de 65.

Promedio de notas de 3,7/5,03

1 año de experiencia profesional en las áreas ofrecidas.

Para acceder a esta beca, las personas interesadas tendrán que contactarse al correo electrónico internacional@nebrija.es, tener el título universitario, certificado de notas, certificado de experiencia laboral, cada uno de los documentos deben estar en español.

Por ahora el cierre de la convocatoria será el próximo 22 de agosto del presente año. Sin embargo, para conocer más información sobre la beca se puede acceder a la página oficial de Icetex.

Forge entregará 200 becas en Bogotá hasta el 7 de agosto

“Programa Tu Futuro”, el sistema de becas creado por Fundación Forge, está en la última semana de su convocatoria para la segunda mitad del año para que los jóvenes colombianos de escasos recursos desarrollen las habilidades socioemocionales y digitales más solicitadas por las empresas actualmente y les permita conseguir un empleo formal.

“Estamos trabajando para darle un impulso a la inclusión laboral desde la diversidad. En este programa, el 80 % de becarios han sido mujeres, algo que es muy positivo con el tema de la inclusión del género en estos temas”, dijo María José Gómez, directora país Perú y Colombia de la Fundación Forge.

“Creemos que es posible romper brechas de género, socioeconómicas, étnicas, etc. para que los jóvenes logren vincularse al mundo laboral mucho más prometedor para ellos. Los invitamos a participar, no solo de la convocatoria, sino de las alianzas con Fundación Forge, para apoyar a las nuevas generaciones”, agregó.

El programa entrega 50 becas en Bucaramanga, 200 en Bogotá y 50 en Soacha, en esta ocasión se tiene como aliado para la difusión a la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá, así como gracias a un convenio recientemente firmado con el Municipio de Bucaramanga, se realizará un trabajo articulado con la Secretaría de Desarrollo Social.

Luego de la convocatoria, los cursos tendrán inicio el lunes 1ro de agosto de manera virtual y tendrán una duración de 4 meses.

Para aplicar a estas becas los requisitos que deberán cumplir en la solicitud son:

Tener entre 18 y 24 años.

Estar cursando secundaria o haber ya finalizado.

Tener acceso a un dispositivo con internet para conectarse a las clases.

Estar atravesando dificultades económicas para continuar sus estudios.

Yulieth Reyes, colombiana egresada de este programa aseguró que: “Programa Tu Futuro me cambió la vida, me permitió aprender, crecer y adquirir experiencia gracias a los talleres que hicieron que confiara en mí misma”.

“Gracias a esta oportunidad, logré acceder a un empleo formal, ya que antes no me sentía del todo capaz de cumplir con todos los requisitos, pruebas o entrevistas. Forge nos enseña a los jóvenes cosas que parecen básicas, pero que no han sido explotadas para ayudarnos a desempeñarnos mejor y construir nuestro futuro”, añadió.

Aquellos jóvenes han tenido la oportunidad de participar en estas convocatorias por más de 17 años en Latinoamérica, y actualmente el panorama laboral entre este tipo de población es poco optimista; por eso, “Programa Tu Futuro” tiene una gran acogida y es un gran aporte para las nuevas generaciones, porque en él encuentran gran cantidad de herramientas que les ayuda a potenciar sus habilidades y encontrar caminos para desempeñarse laboralmente.