Bogotá

Así fueron los momentos de tensión que vivieron más de 1.200 empleados que fueron ‘secuestrados’ en sus oficinas por afros y campesinos del Cauca

Funcionarios y medios de comunicación fueron amedrentados y hasta golpeados por algunos de los miembros de la manifestación.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 5:48 a. m.
En la sede de la Agencia Nacional de Tierras se registraron bloqueos protagonizados por comunidades afrodescendientes durante el desarrollo de una jornada de protesta.
En la sede de la Agencia Nacional de Tierras se registraron bloqueos protagonizados por comunidades afrodescendientes durante el desarrollo de una jornada de protesta. Foto: Colprensa

Más de 1.200 funcionarios del Ministerio de Educación, del Dane y de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) permanecieron retenidos durante más de seis horas dentro de sus sedes en Bogotá, luego de que comunidades afrodescendientes y campesinas pertenecientes a la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca bloquearan los accesos como parte de una protesta para exigir el cumplimiento de acuerdos con el Gobierno nacional.

Comunidades afros y campesinos del Cauca se instalaron en el campus de la Universidad Nacional en Bogotá. ¿A qué se debe?
En la sede de la Agencia Nacional de Tierras se registraron bloqueos protagonizados por comunidades afrodescendientes durante el desarrollo de una jornada de protesta.
En la sede de la ANT se registraron bloqueos protagonizados por comunidades afrodescendientes durante el desarrollo de una jornada de protesta. Foto: Colprensa

La situación comenzó en la mañana de este lunes, cuando los manifestantes ingresaron al edificio ubicado en el centro de la capital. Con el paso de las horas, instalaron un cerco en las entradas principales de las instalaciones e impidieron la salida de los trabajadores.

Funcionarios que registraron la situación a través de sus redes sociales aseguraron que no recibieron autorización para abandonar las instalaciones y que permanecieron en sus oficinas a la espera de una solución.

Comunidades indígenas del Cauca tienen cercadas las instalaciones del Ministerio de Educación y la ANT: personal está encerrado

De acuerdo con versiones oficiales, la protesta no dejó personas lesionadas, pero sí generó preocupación entre los empleados, quienes no pudieron terminar su jornada laboral con normalidad ni salir del edificio durante varias horas.

Bogotá

Joven salió de su casa hacia la universidad y apareció muerto en Gachancipá: su mamá habló y contó lo que le dijo

Nación

Bogotá bajo cielo nublado: Ideam e Idiger advierten lluvias de variada intensidad en la capital

Bogotá

Mujer denuncia agresión en sede de Alkosto en Bogotá: “Me arrebata el celular y procede a golpearme”

Bogotá

Línea 1 del metro de Bogotá completó 11 kilómetros de viaducto construido: ¿cuánto hace falta para que esté listo?

Bogotá

Reunión entre el Ministerio del Interior e indígenas y afros del Cauca se retrasó: manifestantes dejaron salir a empleados retenidos en el CAN

Bogotá

La Alcaldía de Bogotá arrienda predios en la Carrera Séptima para comercio: así podrán plantear la propuesta los emprendedores

Bogotá

Pilas, esta es la popular ruta de TransMilenio que cambia su horario

Estados Unidos

En imágenes | Toallas con mensaje contra ICE y protestas en el Levi’s Stadium durante el Super Bowl LX

Política

El mensaje de Petro antes de su reunión con Trump, donde también convocó a manifestaciones: “No más mentiras”

Bogotá

Manifestaciones martes 3 de febrero del 2026: horarios, puntos de concentración y razones de la marcha

Sin embargo, más allá de los reportes oficiales, lo que quedó registrado en videos de la comunidad —que se esparcieron como pólvora en las redes sociales— dejó en evidencia que en varios puntos del CAN (Centro Administrativo Nacional), donde están ubicadas las entidades del Gobierno, miembros de la Asociación de Consejos Comunitarios arremetieron contra los trabajadores que intentaban escalar del cerco.

Corjusticia pide “intervención urgente” de la Presidencia y la Alcaldía de Bogotá por situación en los juzgados administrativos

En los videos se ve a los manifestantes agredir verbalmente, empujar e, incluso, lanzar al piso a una mujer que logró escapar del lugar donde permanecían retenidos. También quedó evidenciado cómo les prohibieron a los “rehenes” hablar con medios de comunicación y, de la misma forma, cómo los amedrentaban con sus bastones de mando y hasta con machetes que portaban dentro de su indumentaria.

La prensa tampoco fue ajena al maltrato de la comunidad campesina y afro quienes, como se ve en los videos, los empujaron, les intentaron quitar sus instrumentos de trabajo y les prohibieron registrar los hechos que se estaban viviendo en pleno corazón administrativo de la capital del país.

Polémica porque indígenas llegaron a Bogotá a encerrar a funcionarios en sus puestos de trabajo: ¿por qué lo hacen?

El viceministro de Diálogo Social del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, hizo un llamado público a los manifestantes para que permitieran la salida de los funcionarios y advirtió que este tipo de acciones afecta el funcionamiento institucional.

“Pedimos que cesen las vías de hecho y que permitan el desarrollo normal de las actividades”, señaló el funcionario, quien confirmó que se iniciaron espacios de diálogo con los voceros de las comunidades.

Funcionarios judiciales dicen que la guardia indígena los tiene “secuestrados” en los juzgados de Bogotá

Las organizaciones afro y campesinas afirmaron que su protesta busca presionar respuestas frente a compromisos relacionados con inversión social, programas productivos y condiciones de seguridad en sus territorios.

Mientras se desarrollaban las conversaciones, unidades de la Policía Nacional de Colombia hicieron presencia en el exterior del edificio, aunque no intervinieron directamente para evitar una escalada de la situación.

La retención se extendió durante gran parte del día y solo hasta la tarde se permitió la salida progresiva de los funcionarios, una vez avanzaron las conversaciones entre el Gobierno y los líderes de la protesta.

El Ministerio del Interior no reportó capturas ni anunció medidas judiciales inmediatas por estos hechos, pero reiteró que el diálogo es el mecanismo para resolver este tipo de conflictos.

Este episodio se produce en medio de las movilizaciones que comunidades del Cauca, asentadas en la Universidad Nacional, adelantan en Bogotá para exigir mayor atención del Estado frente a la situación social y de orden público en ese departamento.

Más de Bogotá

Este fue el joven hallado muerto en extrañas circunstancias.

Joven salió de su casa hacia la universidad y apareció muerto en Gachancipá: su mamá habló y contó lo que le dijo

El clima en la capital estará marcado por cielo cubierto y probabilidad de lluvias a lo largo de la jornada.

Bogotá bajo cielo nublado: Ideam e Idiger advierten lluvias de variada intensidad en la capital

La mujer fue identificada como Juanita Bogoya Arévalo.

Mujer denuncia agresión en sede de Alkosto en Bogotá: “Me arrebata el celular y procede a golpearme”

Avance de obras del metro de Bogotá.

Línea 1 del metro de Bogotá completó 11 kilómetros de viaducto construido: ¿cuánto hace falta para que esté listo?

En la sede de la Agencia Nacional de Tierras se registraron bloqueos protagonizados por comunidades afrodescendientes durante el desarrollo de una jornada de protesta.

Reunión entre el Ministerio del Interior e indígenas y afros del Cauca se retrasó: manifestantes dejaron salir a empleados retenidos en el CAN

x

La Alcaldía de Bogotá arrienda predios en la Carrera Séptima para comercio: así podrán plantear la propuesta los emprendedores

El incremento que entra en vigencia es de $350 pesos.

Pilas, esta es la popular ruta de TransMilenio que cambia su horario

Trabajadores del Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) escapan al encierro que los sometieron comunidades indígenas, el 14 de febrero de 2026, en Bogotá

Polémica porque indígenas llegaron a Bogotá a encerrar a funcionarios en sus puestos de trabajo: ¿por qué lo hacen?

Manifestación de motociclistas en contra de la prohibición del parrillero en moto en Bogotá Abril 4 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Atención, motociclistas: Distrito dará curso gratuito para novatos este 21 de febrero

Noticias Destacadas