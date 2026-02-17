Así fueron los momentos de tensión que vivieron más de 1.200 empleados que fueron ‘secuestrados’ en sus oficinas por afros y campesinos del Cauca

Más de 1.200 funcionarios del Ministerio de Educación, del Dane y de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) permanecieron retenidos durante más de seis horas dentro de sus sedes en Bogotá, luego de que comunidades afrodescendientes y campesinas pertenecientes a la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca bloquearan los accesos como parte de una protesta para exigir el cumplimiento de acuerdos con el Gobierno nacional.

En la sede de la ANT se registraron bloqueos protagonizados por comunidades afrodescendientes durante el desarrollo de una jornada de protesta. Foto: Colprensa

La situación comenzó en la mañana de este lunes, cuando los manifestantes ingresaron al edificio ubicado en el centro de la capital. Con el paso de las horas, instalaron un cerco en las entradas principales de las instalaciones e impidieron la salida de los trabajadores.

Funcionarios que registraron la situación a través de sus redes sociales aseguraron que no recibieron autorización para abandonar las instalaciones y que permanecieron en sus oficinas a la espera de una solución.

De acuerdo con versiones oficiales, la protesta no dejó personas lesionadas, pero sí generó preocupación entre los empleados, quienes no pudieron terminar su jornada laboral con normalidad ni salir del edificio durante varias horas.

Sin embargo, más allá de los reportes oficiales, lo que quedó registrado en videos de la comunidad —que se esparcieron como pólvora en las redes sociales— dejó en evidencia que en varios puntos del CAN (Centro Administrativo Nacional), donde están ubicadas las entidades del Gobierno, miembros de la Asociación de Consejos Comunitarios arremetieron contra los trabajadores que intentaban escalar del cerco.

En los videos se ve a los manifestantes agredir verbalmente, empujar e, incluso, lanzar al piso a una mujer que logró escapar del lugar donde permanecían retenidos. También quedó evidenciado cómo les prohibieron a los “rehenes” hablar con medios de comunicación y, de la misma forma, cómo los amedrentaban con sus bastones de mando y hasta con machetes que portaban dentro de su indumentaria.

La prensa tampoco fue ajena al maltrato de la comunidad campesina y afro quienes, como se ve en los videos, los empujaron, les intentaron quitar sus instrumentos de trabajo y les prohibieron registrar los hechos que se estaban viviendo en pleno corazón administrativo de la capital del país.

El viceministro de Diálogo Social del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, hizo un llamado público a los manifestantes para que permitieran la salida de los funcionarios y advirtió que este tipo de acciones afecta el funcionamiento institucional.

“Pedimos que cesen las vías de hecho y que permitan el desarrollo normal de las actividades”, señaló el funcionario, quien confirmó que se iniciaron espacios de diálogo con los voceros de las comunidades.

Las organizaciones afro y campesinas afirmaron que su protesta busca presionar respuestas frente a compromisos relacionados con inversión social, programas productivos y condiciones de seguridad en sus territorios.

Mientras se desarrollaban las conversaciones, unidades de la Policía Nacional de Colombia hicieron presencia en el exterior del edificio, aunque no intervinieron directamente para evitar una escalada de la situación.

La retención se extendió durante gran parte del día y solo hasta la tarde se permitió la salida progresiva de los funcionarios, una vez avanzaron las conversaciones entre el Gobierno y los líderes de la protesta.

El Ministerio del Interior no reportó capturas ni anunció medidas judiciales inmediatas por estos hechos, pero reiteró que el diálogo es el mecanismo para resolver este tipo de conflictos.

Este episodio se produce en medio de las movilizaciones que comunidades del Cauca, asentadas en la Universidad Nacional, adelantan en Bogotá para exigir mayor atención del Estado frente a la situación social y de orden público en ese departamento.