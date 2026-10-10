La convocatoria de elecciones en España y otras seis noticias internacionales de la semana

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, convocó elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre, en medio de escándalos de corrupción, tensiones políticas y una creciente crisis de vivienda. La decisión adelanta unos comicios inicialmente previstos para 2027.

El Partido Popular, principal fuerza opositora, aparece por delante de los socialistas en las encuestas, aunque sin mayoría absoluta. La situación se agravó tras el desalojo de Maricarmen Abascal, de 87 años, convertida en símbolo de las dificultades para acceder a una vivienda asequible.

Pedro Sánchez convoca elecciones en España tras escándalos de corrupción y crisis de vivienda

Según el promedio de encuestas publicadas por RTVE el pasado 7 de octubre, el Partido Popular (PP) se perfila como el favorito a las elecciones de cara a la fecha anticipada, con una proyección de 137 escaños, seguido por el PSOE, que se estima obtendría 104. Vox alcanzaría 65 diputados, lo que permitiría que una eventual alianza de derecha alcanzara los 200 escaños y la mayoría absoluta.

El escenario supone un desafío para Sánchez, cuyo partido necesitaría recuperar apoyos y articular acuerdos, en un momento en el que su figura está rodeada de polémicas por corrupción y alianzas políticas cuestionables.

Frase: “Nosotros estamos listos, siempre hemos estado listos”

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, asiste a un acto organizado por el gobierno para conmemorar el aniversario de la última reelección del fallecido presidente Hugo Chávez antes de su muerte, en Caracas, Venezuela, el miércoles 7 de octubre de 2026. (Foto AP/Pedro Mattey) Foto: AP Photo/Pedro Mattey

El dirigente chavista Diosdado Cabello aseguró que el oficialismo está preparado para competir en futuras elecciones en Venezuela. Sus declaraciones ocurren mientras la oposición presiona para que se convoquen nuevos comicios.

Cifra: 17.000

En esta fotografía facilitada por el Servicio de Emergencias de Ucrania, equipos de rescate trabajan en el lugar de un edificio destruido tras recientes ataques rusos en Pryluky, en la región de Cherníhiv (Ucrania), el miércoles 7 de octubre de 2026. (Servicio de Emergencias de Ucrania vía AP) Foto: Ukrainian Emergency Service via

son los civiles muertos en Ucrania que han sido verificados por la ONU desde la invasión rusa de febrero de 2022. El organismo advierte que el balance real podría ser considerablemente mayor.

Caos en París

Bally Bagayoko, alcalde de Saint-Denis y miembro del partido de izquierda La Francia Insumisa (LFI), es aclamado a su llegada a la plaza de la Bastilla al inicio de una manifestación —parte de una jornada nacional de movilizaciones convocada por estudiantes de secundaria— en París, el 8 de octubre de 2026. Desde finales de septiembre, los alumnos han bloqueado las entradas de cientos de centros educativos para denunciar la falta de profesores, los horarios sobrecargados, el deterioro de las aulas y la falta de adaptación de los edificios al aumento de las temperaturas, entre otras reivindicaciones. (Foto de SIMON WOHLFAHRT / AFP) Foto: AFP

Bally Bagayoko, alcalde de Saint-Denis, municipio del área metropolitana de París, intervino en las protestas estudiantiles para frenar los choques con la policía. Los manifestantes reclaman más profesores, recursos y mejores condiciones educativas.

Madrid

Adiós a un símbolo

Personas se manifiestan en el centro de Madrid, España, para honrar la memoria de María del Carmen Abascal, de 87 años, cuyo desalojo de su vivienda desencadenó protestas a nivel nacional, el jueves 8 de octubre de 2026. (Foto AP/Manu Fernández) Foto: AP Photo/Manu Fernandez

Maricarmen Abascal, de 87 años, murió el 7 de octubre en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde permanecía ingresada desde que fue desalojada de su vivienda el 23 de septiembre.

La mujer llevaba 71 años en el apartamento, ubicado en el barrio de Retiro, cuyo contrato de alquiler había sido firmado por su padre en 1956. Tras la compra del inmueble por parte de la empresa Urbagestión, en 2018, comenzó una disputa judicial por la continuidad del arrendamiento.

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Abascal perdió el proceso y fue desalojada después de cuatro intentos. Aunque sus representantes alcanzaron un acuerdo con la propiedad para permitirle regresar, murió antes de formalizarlo. Su caso provocó indignación y protestas en toda España por la crisis de vivienda.

Tailandia

Crece el misterio

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, habla mientras el presidente Donald Trump escucha en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el lunes 28 de septiembre de 2026, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon) Foto: AP Photo/Alex Brandon

Simon Andriesz, exdirector gerente de la firma financiera BGC Partners, murió a los 57 años en Tailandia el 23 de septiembre de 2026. El exbanquero británico había investigado documentos que señalaban presuntos vínculos comerciales entre Jeffrey Epstein y Howard Lutnick, actual secretario de Comercio de Estados Unidos.

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Entre los archivos encontró correos electrónicos de 2018 relacionados con una posible operación empresarial entre ambos, años después de que Epstein fuera condenado por delitos sexuales.

Andriesz envió información al FBI, al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes estadounidense y a la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido. Tras su muerte, legisladores británicos pidieron revisar la actuación de los organismos que recibieron sus denuncias. Lutnick no enfrenta cargos por estos señalamientos.

Estados Unidos

“He resuelto 8 conflictos”

El rpesidente Donald Trump dejó ver que quería llevarse el Nobel de Paz, según él, por sus contribuciones a los distintos conflictos internacionales. Foto: AP Photo/Alex Brandon

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que merece recibir el Premio Nobel de Paz. Según el mandatario republicano, él ha resuelto ocho conflictos internacionales desde su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025. “He resuelto ocho conflictos y he evitado, quizá, la destrucción total del mundo, porque Irán nunca tendrá un arma nuclear”, afirmó.

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Trump también cuestionó al Comité Nobel Noruego y sostuvo que no otorgarle el galardón representaría un descrédito para la institución. Aunque figuró entre los 287 candidatos nominados, el mismo mandatario reconoció que no sería elegido. Siendo esta la segunda vez en que ha hecho campaña para ganar el galardón, luego de perderlo el año pasado ante María Corina Machado.