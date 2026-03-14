Los vicepresidentes nunca han sido determinantes en Colombia, pero su escogencia siempre apasionaba como si lo fueran. Con la excepción de Francia Márquez, que tras sus más de 700.000 votos fue incluida casi que por obligación por Gustavo Petro como su llave en 2022, ninguna otra fórmula para esa carrera había sido definitiva. Todo eso cambió en los últimos días cuando la elección de vicepresidentes ambientó una de las semanas más emocionantes de la política en los últimos años.

Es probable que en ninguna elección anterior el triunfo de un candidato obedeciera a la elección de su segundo a bordo. Pero la euforia, el debate y la controversia que desataron la elección de Aida Quilcué, José Manuel Restrepo y Juan Daniel Oviedo hacen pensar que, por primera vez en la historia, los nombres de quienes van como copilotos en el tarjetón de la primera vuelta podrían definir la victoria en las urnas.

Por años, la selección de un vicepresidente había tenido solo dos consideraciones. La primera es la que está consagrada en la Constitución: elegir a una persona con el calibre para reemplazar al presidente en caso de ausencia.

Y la segunda, aplicada con criterios más electorales, era nombrar a alguien que tuviera algo que le faltara al presidente para complementarlo y así traer a fuerzas políticas nuevas. En esa categoría, el género, la región y la etnia eran los elementos fundamentales.

Durante esta semana se conocieron los nombres de las fórmulas vicepresidenciales de los candidatos a la presidencia. Foto: Sebastian Castillo

Los nombramientos de los vices avivaron el debate electoral. Iván Cepeda eligió a Aida Quilcué; Abelardo de la Espriella, a José Manuel Restrepo; Paloma Valencia, a Juan Daniel Oviedo; Sergio Fajardo, a Edna Bonilla; Claudia López, a Leonardo Huerta; Clara López, a María Consuelo del Río; Roy Barreras, a Martha Lucía Zamora; Luis Gilberto Murillo, a Luz María Zapata; Santiago Botero, a Carlos Fernando Cuevas; Sondra Macollins, a Leonardo Karam Helo; Mauricio Lizcano, a Luis Carlos Reyes; Miguel Uribe Londoño, a Luisa Fernanda Villegas y el general Gustavo Matamoros, a Robinson Alonso Giraldo Mira.

SEMANA analiza qué suma, qué resta y qué podría definir cada uno de los vices elegidos por los cuatro candidatos con mayor opción de voto, según la última encuesta de AtlasIntel para este medio.

Aida Quilcué, un símbolo

Iván Cepeda le apostó a una vicepresidencia con un gran simbolismo y eligió como llave a la senadora indígena Aida Quilcué. Su decisión entraña gran representatividad y es totalmente lógica con sus creencias y banderas. Pero es difícil de entender en términos electorales, si se considera que los votos que ella podría aportar a la campaña –especialmente los de las comunidades indígenas– ya estaban prácticamente asegurados.

Por otro lado, dado que uno de los problemas de Cepeda es el temor que genera –ya sea real o exagerado– ante un eventual gobierno de tinte radical, el nombramiento de su fórmula vicepresidencial no contribuye a disminuir esa preocupación.

Aida Quilcué reaccionó así a las comparaciones que le han hecho con Francia Márquez

Más allá de un cálculo político, Cepeda le apostó a reforzar la diversidad y a reivindicar comunidades que han estado marginadas por siglos. De cierta manera, es el mismo camino que recorrió Petro en 2022 con Francia Márquez. Y este espejo, el de Francia, puede alumbrar, pero también reducir las perspectivas de Quilcué.

La senadora le había dicho hace poco a SEMANA que se empezaría a retirar del espacio público tras su reciente secuestro a manos de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco. Sin embargo, la posibilidad de ser la segunda de Cepeda la devolvió a las canchas.

Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. Es una reconocida líder indígena, senadora e integrante del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). Foto: GETTY IMAGES

La misma senadora quiso despojarse de una asociación con Francia. Hay que aclarar que sus trayectorias no son semejantes, pues la líder indígena tiene una hoja de vida en el Legislativo y se ha desempeñado como gobernadora y autoridad tradicional.

“No puedo cuestionar el papel de ella (Francia Márquez) como mujer. Para el caso mío, creo que he tenido una trayectoria importante con procesos indígenas y sociales. Aquí hay que trabajar a través de las voces de las comunidades y de los pueblos. Es un reto, un desafío. Me acompaña una trayectoria, un proceso”, le dijo a SEMANA.

Como se sabe, Francia Márquez no logró los objetivos que se planteó en campaña, decepcionó de alguna manera a su propio electorado y fue relegada en las tareas administrativas por su bajo nivel de ejecución y planeación. En su tiempo en el cargo, la situación del Cauca, su tierra, desmejoró visiblemente, como ella misma lo reconoció con dolor en un Consejo de Ministros. Entre tantas cosas, este será el discurso que usarán los contradictores de Cepeda para poner en cuestión su fórmula vicepresidencial.

Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, reveló detalles sobre cómo le hicieron el ofrecimiento: “Me dieron una hora para preguntarle a mi familia”

Antes de llegar a su nombre, en el Pacto Histórico se barajaron varias opciones. Estaba claro que debía ser una representante de las minorías, alejada del centralismo. “Nosotros no vamos a traer a un tecnócrata a que nos represente. ¿Nosotros a quiénes traemos? A los pueblos que hemos representado y para quienes hemos gobernado”, explicó María José Pizarro, jefa de debate de Cepeda.

Pero a Quilcué no solo la respaldan su liderazgo y la inspiración que genera en la izquierda la causa étnica y la defensa de los derechos humanos. También la soporta una maquinaria: el poderoso Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), que agrupa a 115 cabildos de ese departamento y que tiene una gran influencia en el suroriente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca y Nariño.

“Esto amplía el alcance social de nuestra campaña a muchos sectores de la sociedad. Aporta una movilización social y electoral que está comprobada. No es solo Aida. Es un proceso de organización que puede contribuir a movilizar respaldos sociales, políticos y electorales”, dijo Gabriel Becerra, integrante de la dirección nacional de este movimiento de izquierda.

Quilcué comparte con Cepeda una condición desafortunada: la de ser víctima del conflicto armado y, especialmente, de lo que se considera la violencia de Estado. El padre del candidato, Manuel Cepeda Vargas, fue asesinado en 1994 en un hecho atribuido a paramilitares en alianza con fuerzas del Estado. Y el esposo de Quilcué, Edwin Legarda, murió en 2008 tras recibir varios tiros del Ejército cuando iba camino a recogerla en Popayán.

El Pacto Histórico está ilusionado con la figura de esta mujer porque cree que puede repetir el desempeño electoral de hace casi cuatro años cuando se la jugó por Francia Márquez, oriunda de Suárez, Cauca. Este departamento, junto al Valle y Nariño, representaron el 21 por ciento de los votos que llevaron a Petro a la presidencia.

Las 138 autoridades indígenas que integran el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), reunidas en Junta Directiva, realizaron el posicionamiento político en respaldo a la lideresa indígena Aida Marina Quilcué Vivas tras su designación como fórmula vicepresidencial. Foto: Consejos Regional Indígena del Cauca, Cric

Pero esa ilusión también es vista con escepticismo. Para el exsenador Jorge Enrique Robledo, ella no sumaría: “No creo que le aporte nada a la campaña. Es un sector del país que está con el petrismo desde hace años. No veo qué cosa nueva pueda salir de ahí. Ellos están encajados en esta administración. No veo nuevos votos”. En Colombia existen 115 pueblos indígenas que representan el 4,43 por ciento de la población nacional, es decir, un poco más de 2 millones de personas.

En eso coincide Paca Zuleta, profesora de la Universidad de los Andes y consultora política, quien considera que Aida Quilcué no aporta más votos a Cepeda, pero sí envía un mensaje de más radicalización”.

No obstante, la campaña de Iván Cepeda manifestó que Aida Quilcué es distinta de todas las candidaturas vicepresidenciales porque no forma parte del centralismo político y tiene una visión regional del territorio: “Usualmente han sido personas que, en su mayoría, son bogotanas, tecnócratas, que han crecido y se han formado en el establecimiento político. Esta es una fórmula muy distinta. A Aida la rodeamos todos”.

José Manuel Restrepo, el técnico

La llegada de José Manuel Restrepo a la campaña de Abelardo de la Espriella fue considerada una jugada maestra. El rector universitario y exministro de Hacienda legitima una candidatura cuyo principal talón de Aquiles para unos –y su mayor virtud para otros– ha sido la falta de experiencia del abogado penalista en cargos públicos.

También neutraliza a los críticos que habían tildado a esa candidatura de ser “populista de derecha”. De la Espriella se rodeó de una fórmula sin cálculos electorales y que es, sin duda, uno de los técnicos económicos más serios del país. Restrepo es economista, tiene maestría en London School of Economics, doctorado de la Universidad de Bath y ha sido cuatro veces rector.

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El lanzamiento de la llave de De la Espriella en Cali fue un show profesional, una especie de convención republicana de primer nivel, pero en la tierra de la salsa. La campaña llenó el Arena Cañaveralejo, un escenario con capacidad para 15.000 personas.

Hubo pantallas gigantes, fuegos artificiales en la tarima, el Hallelujah cantado por Maía y el himno de Colombia, por Marbelle; médicos héroes en tarima ovacionados por la multitud y los discursos tanto de De la Espriella como de Restrepo fueron el plato fuerte de la noche.

José Manuel Restrepo es la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella. Se desempeñó como rector de la EIA y ministro de Hacienda en el Gobierno Duque. Foto: GETTY IMAGES

El Tigre calificó el nombramiento de Restrepo como “un acto de responsabilidad y patriotismo con Colombia y una muestra de extrema coherencia”. En el evento de Cali salió a flote algo: el académico y economista introvertido puede ser un orador con la misma ferocidad de De la Espriella.

Antes de su salida, Restrepo apareció en una pantalla gigante con su esposa y sus tres hijos en un video haciendo la señal de “firmes por la patria”. Luego entró gritando “más duro, más duro, ¡qué viva Colombia, carajo!”.

De la Espriella explicó esta semana que ve al exministro como el Marco Rubio de su gobierno y que lo encargará de los asuntos económicos y la representación de Colombia en el exterior, pues él no piensa salir del país. Teniendo en cuenta que el próximo presidente recibirá una situación económica muy complicada, la ventaja que tiene el nombramiento del vice de Abelardo sobre la de Cepeda es enorme.

José Manuel Restrepo, fórmula de Abelardo de la Espriella, expresó su agradecimiento desde Cali: “Me conquistó con esa idea de una nación milagro”

Esto porque se prevé un mayor descuadre de las finanzas públicas, con un déficit fiscal de 6 por ciento del PIB al cierre de 2025, más endeudamiento (cercano al 60 por ciento del PIB) y la necesidad de buscar nuevos ingresos, pues hay vigencias futuras pendientes para construir obras de infraestructura, cuentas por pagar en los sectores de salud y energía, a lo que se suman las necesidades en defensa y seguridad, igualmente millonarias.

La exfiscal Viviane Morales asegura que, con la llegada de Restrepo, De la Espriella confirma que el vicepresidente no puede ser una figura de cálculo electoral. “Pensar en un vicepresidente que sume electoralmente es una traición a la Constitución, porque su función es reemplazar al presidente en caso de que falte”.

José Manuel Restrepo tiene una amplia experiencia como académico y técnico. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Carlos Alonso Lucio, director programático de la campaña, agrega: “En la determinación de los vices se delata el alma de los candidatos. Restrepo es uno de los aciertos más grandes de Abelardo. Nunca pesó si ponía votos, solo pesó su capacidad”.

El penalista Iván Cancino, quien no forma parte de la campaña, pero ha mostrado su simpatía por esta, asegura que con Restrepo hay garantía de un técnico de primer nivel en tres temas: economía, educación y comercio internacional. “Le da el complemento técnico que muchos injustificadamente extrañaban en la campaña de Abelardo”, agregó Cancino.

Paca Zuleta considera que José Manuel Restrepo “es una maravilla de personaje”, pero no tiene votos. Aunque reconoce que le suma perspectiva económica a la campaña, lo cual es importante, pero no mueve. “Le resta un poco a la figura de showman porque es un hombre muy serio”, comenta.

Oviedo, arañando el centro

El misterio y la novela que se tejió esta semana alrededor de la fórmula de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo le pusieron un matiz emocionante a esa definición. El exdirector del Dane, con sus 1,2 millones de votos, fue la sorpresa electoral de la votación del pasado domingo de la Gran Consulta por Colombia. Y este capital le permitió exigir y hacerse rogar.

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El nombramiento de Oviedo tiene una ventaja sobre el de Abelardo y es que atrae a la juventud. Como muchos han destacado en redes sociales, la derecha llegó con una fórmula que la izquierda hubiera añorado: una dupla de una mujer y un miembro de la comunidad LGBTI, una llave muy atractiva para todas las nuevas generaciones escépticas sobre lo tradicional.

La emoción que genera Oviedo se confirmó no solo en las urnas, sino en el concierto de Miguel Bosé hace unos días, donde lo aclamaron como si fuera un artista. “¡Vice, vice, vice!”, coreó la multitud, mientras él saltaba de felicidad.

Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. Es un destacado economista, excandidato presidencial y lideró el Dane en el Gobierno Duque. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

La apuesta de Paloma era esperable y casi que obligatoria, en el marco de la Gran Consulta, pero también es arriesgada. De alguna manera, deja claro que, con la candidatura de Abelardo conquistando a la derecha más radical, el Centro Democrático no tiene la posibilidad de elegir hoy un presidente en Colombia de manera autónoma. Al apostar por Oviedo, arriesgó los votos de un sector de su propio partido para atraer a los del centro.

La dupla es paradójica. Paloma Valencia estará en el tarjetón con alguien que piensa distinto y que va en contravía del discurso político que la posicionó como una de las líderes más influyentes del uribismo: él defiende el acuerdo de paz, la JEP y no critica de manera radical a Petro.

Unos días antes del humo blanco, Oviedo relató qué le había dicho a Paloma: “Yo te amo, pero debes decidir entre abrir el espectro político o seguir a Uribe”. La senadora, que nunca ha sido representante de una derecha recalcitrante, dejó claro que está dispuesta a abrir puertas, pero aclaró: “Yo no me voy a separar de Uribe, me voy a morir uribista”.

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Tras el anuncio, Oviedo dijo que no siente que Uribe sea su nuevo jefe político, y que si hay alguien que tiene claro qué es una coalición, es el exmandatario. Mientras figuras como Fernando Londoño han criticado la llegada de Oviedo y ya anunciaron que se irán a las toldas de De la Espriella, el expresidente Uribe fue flexible y dejó claro que, como lo ha dicho, apoyará cualquier camino que permita derrotar a Cepeda.

Quienes aseguran que Oviedo no representa el centro le recuerdan haber sido director del Dane de Iván Duque y ser el ahijado político de la exministra María del Rosario Guerra. “Pretende presentarse como el cambio, pero no lo es. Si alguien es un paquete chileno en la política, es este personaje. Se deja crecer la barba para parecer progresista, pero no lo es”, aseguró Jorge Enrique Robledo.

Paradójicamente, en los sectores más uribistas, Oviedo se ve con buenos ojos. “No haberlo llamado a integrar la fórmula habría sido un suicidio político. Su votación fue un mandato claro para la gran coalición… Es evidente que quien más hizo para que Oviedo llegara fue Uribe”, asegura José Obdulio Gaviria.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se inscribieron formalmente en la Registraduría para las elecciones presidenciales. Foto: Guillermo Torres / Semana

La campaña llega con una gran base: los 5.857.395 votos de la Gran Consulta por Colombia, representados por los nueve candidatos. Además de Valencia y Oviedo, están Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila, Enrique Peñalosa, Aníbal Gaviria, David Luna y Mauricio Cárdenas.

“Si pensamos en Paloma y Oviedo, aquí estamos en una situación similar a la de Petro y Francia Márquez. Una votación muy importante, pero la diferencia es que tenemos una persona que le da frescura a la figura de Paloma Valencia, la mueve más hacia el centro y le da una visión económica en la que no es tan fuerte. Hay una suma en votos, en perspectivas y en ampliar el espectro político que podría estar interesado en esa candidatura”, opina la profesora Zuleta.

El presidente Petro, en una clara intervención en política, esta semana les tiró pullas tanto a Oviedo como a Restrepo cuando dijo: “Ahora es muy clara la decisión; o continúan las transformaciones o volvemos al Gobierno de Duque; ya pusieron sus antiguos funcionarios para devolvernos”.

Edna Bonilla, la educadora

Sergio Fajardo le apostó también a una figura técnica: Edna Bonilla. La exsecretaria de Educación es considerada una de las personas que mejor conoce el sistema educativo del país. Fajardo, conocido por haber sido profesor durante años, siempre ha tenido este sector como una prioridad.

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En la presentación de su llave en la Universidad Nacional, aseguró que Bonilla había sido docente por 27 años y que la había elegido “para tender puentes en vez de hacer trincheras, para darle una oportunidad a la capacidad de juntarnos. Hacer la política con decencia, sin ingenuidad. Por eso escogí a Edna Bonilla como la mujer que va a estar al lado mío, codo a codo. Ella tiene capacidades que yo no tengo. Y son muchas. Nos complementamos. Nosotros vamos a hacer una revolución en Colombia, la revolución de la educación”, dijo.

Edna Bonilla, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo. Es profesora universitaria y fue secretaria de Educación de Bogotá en la era de Claudia López. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“Vamos a presentar una alternativa seria, juiciosa, con una gran vocación de servicio para este país”, aseguró ella, quien narró que llegó a la Universidad Nacional a los 17 años y que pidió lanzar la fórmula allí por su significado para la educación nacional. Recordó que se graduó de un colegio público y aseguró que siente que Fajardo dio cátedra sobre cómo ejercer el servicio público.

Aunque no suma votos, Bonilla tampoco incide en la suerte de su líder político.

Sergio Fajardo presenta a Edna Bonilla como su fórmula vicepresidencial

La candidatura de Fajardo está hoy en el cuarto lugar, con apenas el 7,8 por ciento, mientras Iván Cepeda tiene 36,4 por ciento; Abelardo de la Espriella, 27,9 por ciento, y Paloma Valencia, 17,5 por ciento. La decisión de Fajardo de no participar en ninguna consulta le pasó factura y lo alejó del lote. El candidato, sin embargo, dijo: “No crean ese cuento de que esto ya está definido. Nosotros tenemos la capacidad para juntarnos. Y esa es la invitación, sin miedo, sin pena. Vamos a hacer una política digna, decente, respetuosa, sin ingenuidad. Donde no exista la corrupción, donde no exista la oscuridad donde se mueve la destrucción. Ese es el reto que tenemos”.

El candidato Sergio Fajardo junto a su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla realizaron la inscripción de su candidatura en la Registraduria Nacional. Foto: COLPRENSA

Bonilla aseguró, por su parte: “Conózcanme, creo que vamos a lograr emocionar”. Fajardo agregó: “Déjenla que hable, que brille, y verán lo que es esta mujer”.

Frente a esta dupla, Paca Zuleta opina que, si bien Edna Bonilla es excelente, no le aporta nada adicional a Fajardo. “Me sorprende mucho porque no hubo una ampliación del espectro político ni una complementariedad grande”.

El peso de la historia

Pese al ruido que han generado esas cuatro cartas presidenciales, hay un elemento de la historia del país que pesa. Hasta ahora, a nadie le ha ido bien con la vicepresidencia de Colombia. Humberto de la Calle, durante el proceso 8.000, fue considerado por Ernesto Samper un traidor. La distancia entre ambos fue tan grande que De la Calle renunció a la mitad del periodo con una demoledora carta en la que decía que “el país parece deshacerse a pedazos”.

Andrés Pastrana nombró a Gustavo Bell para atraer los votos de la Costa. Tuvo un papel destacado en el proceso de paz, pero su carrera política no despegó. Álvaro Uribe eligió a Francisco Santos, un periodista sin trayectoria política, reconocido por su lucha contra el secuestro. Fue un vicepresidente popular y efectivo, aunque nunca llegó a la Casa de Nariño.

Juan Manuel Santos tuvo dos vicepresidentes. El primero fue Angelino Garzón, un dirigente sindical con el que buscó darle “pueblo” a su candidatura. El segundo, Germán Vargas Lleras, quien durante su primer mandato fue su ministro del Interior y de Vivienda, se postuló como su fórmula para la reelección. Aunque tuvo amplio poder y presupuesto, Vargas Lleras no ha podido alcanzar la primera magistratura del país.

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Por su parte, Iván Duque hizo una apuesta de género, la cumplió y nombró a Marta Lucía Ramírez. A ella le asignó tareas claves como la Misión de Sabios, la lucha contra la corrupción, el Bicentenario de la Independencia y luego la Cancillería, siendo la primera mujer que ostentó esa doble responsabilidad.

Con Francia Márquez, sus 700.000 votos en la consulta crearon una realidad política desconocida que obligó a Petro a nombrarla su fórmula. Pero, dado que todo lo que empieza mal termina mal: Márquez se desinfló como símbolo y ha sido una de las que más ha manifestado su desilusión con el Gobierno. “Vivía sabroso y vine a sufrir. Ha sido una paridera muy berraca”, dijo en una entrevista en la que narró la discriminación que sentía en el gabinete.

Aunque el camino es largo, hay una conclusión preliminar. En materia de vicepresidentes pasa lo siguiente: Aida Quilcué es un gran símbolo, pero no le suma a Iván Cepeda, y sí podría restarle. José Manuel Restrepo es una decisión responsable. No le quita votos a Abelardo de la Espriella y está por verse si le suma.

Francia Márquez fue una figura también representativa de las comunidades, elegida por Petro como su vicepresidenta en las pasadas elecciones. Foto: SEMANA

Edna Bonilla es un perfil de lujo, pero tampoco le pone votos a Fajardo. En cambio, Juan Daniel Oviedo quita y pone. Algunos uribistas como Fernando Londoño se bajaron del bus por su viraje hacia el centro y puede que los sectores más radicales prefieran quedarse con el Tigre. Pero no se descarta que con la llegada de Oviedo arañen el centro y a los jóvenes.

Tampoco se descarta que los partidos tradicionales, que estaban inclinados por De la Espriella, giren hacia esa suma de visiones distintas que ofrece la fórmula de la Gran Consulta por Colombia. Todo está aún por verse.