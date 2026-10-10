“Interesante que Gustavo Petro sea alcalde de Bogotá”: Carolina Corcho habla en SEMANA de supuestas diferencias con Iván Cepeda, Abelardo De La Espriella y el 2027

SEMANA: ¿Cómo le ha ido como senadora?

Carolina Carcho: Estamos en el proceso. La actividad está muy reducida por parte del Gobierno nacional. El único proyecto de ley que ha radicado por obligación constitucional es el del presupuesto, pero de resto no vemos ninguna iniciativa gubernamental más allá de unos anuncios y de algunos proyectos que van a llegar.

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SEMANA: Dice el representante Andrés Guerra, del Centro Democrático, que el Congreso avanza a paso de tortuga y que el Pacto Histórico maneja el Legislativo porque son muchos. ¿Es real?

C.C.: El Congreso no ha sido independiente del Gobierno. Los gobiernos tienen mucho poder y siempre que llegan, el primer año logran construir sus coaliciones burocráticamente y son los que ponen la agenda, y la agenda es la que moviliza a muchos congresistas a hacer negociaciones con el Gobierno para hacer aprobaciones. Como el Gobierno no tiene iniciativas en este momento, estamos en discusión sobre proyectos de ley de los partidos de gobierno: Salvación Nacional, Centro Democrático e iniciativas nuestras de audiencias públicas.

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SEMANA: ¿Le gustó la dirección nacional encargada del Pacto Histórico?

C.C.: No es un tema que nos guste o no. El Pacto Histórico viene de hacer una coalición conformada por unos partidos políticos fundadores y los representantes legales son esa dirección provisional, mientras se hace el congreso fundacional donde se definirá de manera democrática la nueva dirección.

SEMANA: Se esperaba verla entre los directivos. Fue candidata presidencial y se alzó con casi 700.000 votos en la consulta...

C.C.: Es una dirección provisional y es más amplia que la fotografía que vieron. Son como 28 personas.

SEMANA: ¿Y usted está dentro de las 28?

C.C.: Están los integrantes de los partidos fundadores del Pacto Histórico y nosotros no somos un partido del Pacto. Somos una tendencia emergente dentro del Pacto.

SEMANA: ¿Le gustaría ser presidenta del Pacto Histórico en el próximo congreso?

C.C.: Hemos postulado a Gustavo Petro. Es quien debe conducir el Pacto Histórico por su liderazgo.

SEMANA: Pero está en la Lista Ofac y, si se convierte en presidente y representante legal, podrían afectarse los dineros del Pacto.

C.C.: Eso no afecta los derechos fundamentales y políticos que tiene Gustavo Petro, entre otras cosas, porque la Lista Ofac es arbitraria, muy parecido a lo que quieren hacer con la propuesta del estatuto antiterrorista, que de manera arbitraria definen quiénes son o no terroristas, con unos criterios bastante gaseosos.

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SEMANA: Pero Petro no puede hacer negocios con nadie, no puede manejar dinero. Y estaría, como presidente, representante legal, manejando los recursos del Pacto.

C.C.: No se afectan nuestros derechos políticos, a no ser que quieran hacer una ruptura del orden constitucional y legal del país.

SEMANA: ¿Iván Cepeda aspirará a la presidencia del Pacto?

C.C.: Por lo pronto, que sepa, el candidato con mayores opciones es Gustavo Petro y yo lo acompaño.

Carolina Corcho ratificó su respaldo a Gustavo Petro para encabezar la dirección definitiva de la coalición durante su próximo congreso fundacional. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

SEMANA: ¿Quién es el jefe de la oposición en Colombia?

C.C.: La oposición siempre ha sido diversa. Hay diversas voces.

SEMANA: ¿Petro o Cepeda?

C.C.: Hay varias voces, hay una diversidad; el Pacto Histórico es pluralista.

SEMANA: Pero quien está abanderando es Gustavo Petro.

C.C.: Petro fue el primer presidente de la izquierda; por supuesto que tiene que ser muy visible. Iván Cepeda fue nuestro candidato presidencial.

Frente a las restricciones por la inclusión en la Lista Ofac, la senadora sostuvo que estas medidas arbitrarias no deben vulnerar los derechos políticos del expresidente Petro. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

SEMANA: ¿Cómo ve la bancada del Pacto Histórico frente al Gobierno?

C.C.: Estamos empezando. El Gobierno no tiene proyectos de ley radicados. Solo tiene un proyecto de presupuesto bastante cuestionable donde se han reducido las inversiones sociales. En el Caribe se redujeron en un 40 por ciento los subsidios a los hogares más pobres, redujeron el presupuesto para 23 regiones; es un Gobierno que dice que es el de las regiones, pero no llega la plata. Llega el show. Es un presupuesto en el que en ningún momento se menciona la palabra terremoto y se supone que es uno de los problemas fundamentales. Y se incluyeron departamentos que no fueron afectados por el terremoto, generando una mayor presión fiscal para el país. En esa propuesta que ya aprobaron las comisiones económicas, aumentaron 100 billones más en deuda. Los gastos se redujeron en inversión. La Rama Judicial tiene afectaciones, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras, el Ministerio de Agricultura.

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SEMANA: Pero Abelardo De La Espriella recibió un país endeudado por Gustavo Petro, con una crisis fiscal gigante.

C.C.: Claro, la crisis fiscal viene desde hace tres décadas, generada por los amigos del Gobierno de Abelardo De La Espriella. La intentó corregir Gustavo Petro con varias propuestas que el Congreso negó y hundió sin ningún argumento. Se presentaron dos leyes de financiamiento para cobrar impuestos en los juegos de azar, a las transnacionales extractivistas minero-energéticas, entre otros. Todo esto fue hundido y, además, declarado inexequible por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, profundizando el déficit.

Durante la entrevista, la parlamentaria cuestionó la reducción de la inversión social en las regiones y el incremento en el endeudamiento dentro del proyecto presupuestal. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

SEMANA: ¿Qué tanto les afecta como oposición los escándalos de corrupción en el Gobierno Petro?

C.C.: Hemos asumido la responsabilidad. Quienes estuvieron incursos en escándalos de corrupción están privados de la libertad y fueron retirados del Gobierno. Lo que no está claro es qué pasó con las denuncias que hicimos respecto a 13,2 billones presuntamente saqueados de los recursos públicos de la salud que comprometen a los sectores políticos que hoy rodean a Abelardo De La Espriella.

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SEMANA: Y sectores políticos que también acompañaron a Petro en el inicio de su gobierno.

C.C.: Estoy hablando de 2020, informe de la Contraloría General.

SEMANA: Hablo de los sectores políticos.

C.C.: Se feriaron esa plata para otros gastos, incluida la Nueva EPS, que pagaba pauta con recursos de la salud para lavarse la cara; pagaban yoga, deporte, cosas que no podían financiar. Ese podría ser el saqueo, el hecho más grave de corrupción en la historia reciente de Colombia, y hoy contamos con impunidad.

La senadora señaló que el déficit fiscal responde a dinámicas estructurales de administraciones anteriores y al hundimiento de reformas de financiamiento. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

SEMANA: En el escándalo de la UNGRD, del Gobierno Petro, los funcionarios se delataron; hablo de Olmedo López y Sneyder Pinilla.

C.C.: Nosotros le entregamos a la Fiscalía el año de las elecciones el listado para que hicieran las investigaciones; no estaba intervenida la Nueva EPS, estaba en manos de los amigos de Uribe y Abelardo; giraron más de 700.000 millones en más de 100 convenios con empresas de papel y uniones temporales.

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SEMANA: Pero la fiscal es Luz Adriana Camargo, la ternó Gustavo Petro y lleva más de dos años.

C.C.: Independientemente de quién la haya ternado, la Fiscalía tiene que hacer persecución penal de todos los delitos que se presenten y que se denuncien, respetando la presunción de inocencia y el debido proceso. Y no vimos la cobertura mediática.

Corcho reiteró la necesidad de investigar supuestos desvíos de recursos públicos en el sistema de salud ocurridos en años anteriores. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

SEMANA: Sigamos en política, ¿cómo es su relación con Iván Cepeda?

C.C.: Muy buena. Tengo buena relación con Gustavo Petro, Iván Cepeda y la bancada.

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SEMANA: Usted le hizo una crítica a Cepeda y le reclamó su postura luego de que los representantes de la Comisión de Acusación del Pacto apoyaran que una investigación contra Álvaro Uribe pasara de la Fiscalía a la Comisión.

C.C.: En todos los partidos políticos existen discrepancias. Le pregunté al partido qué posición tenía frente a la votación de cinco congresistas del Pacto Histórico respecto a un tema fundamental para nosotros: la impunidad del señor Álvaro Uribe. Posteriormente, hubo una manifestación pública del expresidente Petro desautorizando dicha acción y una excusa de parte de los miembros de la bancada.

SEMANA: Pero a Cepeda no le gustó su crítica y le respondió fuerte. Le recordó quién era él.

C.C.: Ah, sí; pero son gajes del oficio en la discusión pública y política de todos los partidos.

La congresista abordó el debate político dentro de su colectividad, tras los requerimientos públicos realizados a miembros de la bancada. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

SEMANA: ¿Por qué no ganó Cepeda la presidencia?

C.C.: Hubo injerencia abierta de Estados Unidos, una campaña muy fuerte y comunicativa que no pudimos enfrentar y que todavía existe: bots, tumbar páginas nuestras, reducir el espectro de conexión que tenemos, un sector de la prensa corporativa que hizo una campaña dura y muy poco objetiva y ecuánime sobre el Gobierno Petro, empezando por el sector salud. Hace tres meses había filas para que a la gente le entregaran el medicamento, personas que no las atendían en las unidades de urgencias, y hoy eso desapareció. Ya el sistema de salud mejoró. Ya no hay denuncias.

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SEMANA: ¿Ve a Gustavo Petro como alcalde de Bogotá?

C.C.: Veo que no está interesado en eso, pero, si está interesado, es legítimo. Gustavo Petro ha tenido un liderazgo importante y la ciudad ha retrocedido muchísimo. Me parece interesante, por supuesto.

Respecto a los comicios pasados, la senadora se refirió a la influencia de campañas de comunicación y al papel de la oposición en el debate público. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

SEMANA: Si no es Petro, ¿Claudia López?

C.C.: Hay una serie de precandidatos y esperamos que se midan en una consulta para que el pueblo bogotano decida. Ella hizo un acercamiento; ha formado parte desde hace mucho rato de unos acuerdos de coalición. Tendríamos que ver programáticamente cuáles son los puntos de acuerdo en los que nos moveríamos.

SEMANA: ¿Francia Márquez aspirará a la Alcaldía de Cali?

C.C.: Francia Márquez está de precandidata. En este momento, el Pacto Histórico no tiene candidatos, sino precandidatos.